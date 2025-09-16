Організовував податкові махінації на 30 млн грн: співробітник НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
15:22 • 3626 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 6036 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
10:17 • 21359 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 35330 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 20672 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 33361 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 33135 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15846 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36556 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23593 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
27%
750мм
Популярнi новини
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 13410 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 19563 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 27251 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 32172 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 16581 перегляди
Публікації
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 3660 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 11400 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 35350 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 33377 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 33149 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Христя Фріланд
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 2474 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 11215 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 46567 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 45662 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 50342 перегляди
Актуальне
The Guardian
TikTok
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)

Організовував податкові махінації на 30 млн грн: співробітник НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, який вже перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору, оголошено нову підозру. Його звинувачують у зловживанні впливом для незаконних махінацій з податками українських підприємств на суму 30 млн гривень, за що він мав отримати 900 тис. гривень.

Організовував податкові махінації на 30 млн грн: співробітник НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, який наразі знаходиться під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору. Його підозрюють у зловживанні впливом, повідомляє СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що окрім допомоги батьку в торгівлі з рф, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання. Відповідну інформацію СБУ, ОГП та ДБР отримали, зокрема, із телефону підозрюваного 

- йдеться в повідомленні.

Як свідчать матеріали провадження, навесні цього року фігурант отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

Згідно з наявною перепискою, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн гривень.

Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до "конвертаційного центру". Відповідно до матеріалів справи, в обмін на цю "послугу" контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 900 тис. гривень 

- додали в СБУ.

За матеріалами справи, детектив Бюро прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) 

- зазначили в СБУ.

Нагадаємо

21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

12 вересня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури, залишивши детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова під вартою. Термін тримання під вартою продовжено до 21 жовтня, незважаючи на прохання захисту про інший запобіжний захід.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Державна податкова служба України
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Київ