Організовував податкові махінації на 30 млн грн: співробітник НАБУ Магамедрасулов отримав нову підозру

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, який наразі знаходиться під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору. Його підозрюють у зловживанні впливом, повідомляє СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що окрім допомоги батьку в торгівлі з рф, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання. Відповідну інформацію СБУ, ОГП та ДБР отримали, зокрема, із телефону підозрюваного - йдеться в повідомленні.

Як свідчать матеріали провадження, навесні цього року фігурант отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

Згідно з наявною перепискою, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн гривень.

Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до "конвертаційного центру". Відповідно до матеріалів справи, в обмін на цю "послугу" контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 900 тис. гривень - додали в СБУ.

За матеріалами справи, детектив Бюро прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався по допомогу із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) - зазначили в СБУ.

Нагадаємо

21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

12 вересня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури, залишивши детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова під вартою. Термін тримання під вартою продовжено до 21 жовтня, незважаючи на прохання захисту про інший запобіжний захід.