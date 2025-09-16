Организовывал налоговые махинации на 30 млн грн: сотрудник НАБУ Магамедрасулов получил новое подозрение

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
15:22 • 3544 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 5962 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
10:17 • 21320 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 35283 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 20657 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 33335 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 33110 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15845 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36552 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23593 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
27%
750мм
Популярные новости
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 13411 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 19564 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 27251 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 32172 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 16581 просмотра
публикации
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 3532 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 11365 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 35278 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 33332 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 33106 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 2444 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 11197 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 46554 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 45648 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 50326 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Ми-8
BM-30 Smerch
Нью-Йорк Таймс

Организовывал налоговые махинации на 30 млн грн: сотрудник НАБУ Магамедрасулов получил новое подозрение

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, который уже находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору, объявлено новое подозрение. Его обвиняют в злоупотреблении влиянием для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий на сумму 30 млн гривен, за что он должен был получить 900 тыс. гривен.

Организовывал налоговые махинации на 30 млн грн: сотрудник НАБУ Магамедрасулов получил новое подозрение

Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору. Его подозревают в злоупотреблении влиянием, сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о детективе НАБУ Руслане Магамедрасулове.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что помимо помощи отцу в торговле с рф, высокопоставленный сотрудник НАБУ, используя свои связи и служебное влияние, совершал действия, направленные на незаконные махинации с налогами украинских субъектов хозяйствования. Соответствующую информацию СБУ, ОГП и ГБР получили, в частности, с телефона подозреваемого 

- говорится в сообщении.

Как свидетельствуют материалы производства, весной этого года фигурант получил от одного из своих контактов предложение решить проблемные вопросы в налоговых органах для ряда украинских предприятий.

Согласно имеющейся переписке, речь шла о принятии органами Государственной налоговой службы Украины противоправных решений об исключении около десяти компаний из перечня рисковых. Это должно было позволить заинтересованным лицам осуществить финансовые операции на почти 30 млн гривен.

Анализ деятельности указанных фирм свидетельствует о наличии признаков их принадлежности к "конвертационному центру". Согласно материалам дела, в обмен на эту "услугу" контакт пообещал передать высокопоставленному сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 900 тыс. гривен 

- добавили в СБУ.

По материалам дела, детектив Бюро принял это предложение и пытался решить вопрос через бывшего высокопоставленного сотрудника Государственной налоговой службы. Также он обращался за помощью по этому поводу к одному из сотрудников правоохранительных органов, с которым некоторое время работал в НАБУ. Во время допросов упомянутые лица подтвердили, что работник НАБУ действительно обращался к ним с такой просьбой.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о новом подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием) 

- отметили в СБУ.

Напомним

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

12 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры, оставив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова под стражей. Срок содержания под стражей продлен до 21 октября, несмотря на просьбу защиты о другой мере пресечения.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Государственная налоговая служба Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Киев