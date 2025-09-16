Организовывал налоговые махинации на 30 млн грн: сотрудник НАБУ Магамедрасулов получил новое подозрение
Киев • УНН
Детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, который уже находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору, объявлено новое подозрение. Его обвиняют в злоупотреблении влиянием для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий на сумму 30 млн гривен, за что он должен был получить 900 тыс. гривен.
Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору. Его подозревают в злоупотреблении влиянием, сообщает СБУ, передает УНН.
Детали
По данным источников УНН, речь идет о детективе НАБУ Руслане Магамедрасулове.
В ходе досудебного расследования следователи установили, что помимо помощи отцу в торговле с рф, высокопоставленный сотрудник НАБУ, используя свои связи и служебное влияние, совершал действия, направленные на незаконные махинации с налогами украинских субъектов хозяйствования. Соответствующую информацию СБУ, ОГП и ГБР получили, в частности, с телефона подозреваемого
Как свидетельствуют материалы производства, весной этого года фигурант получил от одного из своих контактов предложение решить проблемные вопросы в налоговых органах для ряда украинских предприятий.
Согласно имеющейся переписке, речь шла о принятии органами Государственной налоговой службы Украины противоправных решений об исключении около десяти компаний из перечня рисковых. Это должно было позволить заинтересованным лицам осуществить финансовые операции на почти 30 млн гривен.
Анализ деятельности указанных фирм свидетельствует о наличии признаков их принадлежности к "конвертационному центру". Согласно материалам дела, в обмен на эту "услугу" контакт пообещал передать высокопоставленному сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 900 тыс. гривен
По материалам дела, детектив Бюро принял это предложение и пытался решить вопрос через бывшего высокопоставленного сотрудника Государственной налоговой службы. Также он обращался за помощью по этому поводу к одному из сотрудников правоохранительных органов, с которым некоторое время работал в НАБУ. Во время допросов упомянутые лица подтвердили, что работник НАБУ действительно обращался к ним с такой просьбой.
На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о новом подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием)
Напомним
21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.
12 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры, оставив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова под стражей. Срок содержания под стражей продлен до 21 октября, несмотря на просьбу защиты о другой мере пресечения.