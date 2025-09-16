Организовывал налоговые махинации на 30 млн грн: сотрудник НАБУ Магамедрасулов получил новое подозрение

Детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, который уже находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору, объявлено новое подозрение. Его обвиняют в злоупотреблении влиянием для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий на сумму 30 млн гривен, за что он должен был получить 900 тыс. гривен.