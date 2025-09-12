Печерський суд залишив детектива НАБУ Магамедрасулова під вартою
Київ • УНН
Суддя Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання прокуратури та залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, продовживши термін тримання під вартою до 21 жовтня, пише УНН із посиланням на Київську прокуратуру.
Печерським районним судом м.Києва підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Термін перебування за ґратами продовжили до 21 жовтня.
Доповнення
21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.
Наступного дня печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.
Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.
Нещодавно були оприлюднені нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова.