Печерский суд оставил детектива НАБУ Магамедрасулова под стражей
Киев • УНН
Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры, оставив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова под стражей. Срок содержания под стражей продлен до 21 октября, несмотря на просьбы защиты о другой мере пресечения.
Печерским районным судом г. Киева подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
Срок пребывания за решеткой продлили до 21 октября.
Дополнение
21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве РФ.
На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу.
Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.
Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного сотрудника НАБУ Магамедрасулова.