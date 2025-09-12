$41.310.10
Печерский суд оставил детектива НАБУ Магамедрасулова под стражей

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры, оставив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова под стражей. Срок содержания под стражей продлен до 21 октября, несмотря на просьбы защиты о другой мере пресечения.

Печерский суд оставил детектива НАБУ Магамедрасулова под стражей

Судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, продлив срок содержания под стражей до 21 октября, пишет УНН со ссылкой на Киевскую прокуратуру.

Печерским районным судом г. Киева подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. 

Срок пребывания за решеткой продлили до 21 октября.

Дополнение

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве РФ.

На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу

Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного сотрудника НАБУ Магамедрасулова.

Алена Уткина

ПолитикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Киев