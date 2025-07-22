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Пособництво рф: суд арештував керівника детективів НАБУ Магамедрасулова

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для Руслана Магамедрасулова, керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ. Його підозрюють у пособництві рф.

Пособництво рф: суд арештував керівника детективів НАБУ Магамедрасулова

Печерський районний суд Києва відправив під варту керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф, передає УНН.

Суд застосував до підозрюваного Магамедрасулова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Засідання проводилось у закритому режимі.

Нагадаємо 

Загалом працівники СБУ, ДБР та ОГП напередодні провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, було затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. 

Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. За даними слідства, Магамедрасулов мав тісний контакт із народним депутатом Федором Христенком. 

Також був затриманий співробітник Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2".

За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони В. Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб. Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності Бюро.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Крим
Україна
Tesla
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