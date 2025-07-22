Пособничество рф: суд арестовал руководителя детективов НАБУ Магамедрасулова
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для Руслана Магамедрасулова, руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ. Его подозревают в пособничестве рф.
Печерский районный суд Киева отправил под стражу руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф, передает УНН.
Суд применил к подозреваемому Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.
Заседание проводилось в закрытом режиме.
Напомним
В общей сложности сотрудники СБУ, ГБР и ОГП накануне провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.
В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф.
Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. По данным следствия, Магамедрасулов имел тесный контакт с народным депутатом Федором Христенко.
Также был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2".
По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.
Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задокументировали новые факты утечки из Национального антикоррупционного бюро Украины конфиденциальной информации, касающейся деятельности Бюро.