Пособничество рф: суд арестовал руководителя детективов НАБУ Магамедрасулова

Печерский районный суд Киева отправил под стражу руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф, передает УНН.

Суд применил к подозреваемому Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Заседание проводилось в закрытом режиме.

Напомним

В общей сложности сотрудники СБУ, ГБР и ОГП накануне провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф.

Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. По данным следствия, Магамедрасулов имел тесный контакт с народным депутатом Федором Христенко.

Также был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2".

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задокументировали новые факты утечки из Национального антикоррупционного бюро Украины конфиденциальной информации, касающейся деятельности Бюро.