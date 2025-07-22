Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності Бюро. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГП.

Як повідомляється, у межах розслідування за підозрою нардепа від "ОПЗЖ" Федора Христенка у державній зраді, під час обшуків у житлі, в якому зараз проживають його близькі родичі, правоохоронці вилучили матеріали негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні НАБУ, а також десятки особових анкет кандидатів на посади детективів Бюро. Серед них – картки з даними на окремих чинних та колишніх співробітників НАБУ.

Встановлено, що серед документів є особова справа одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За версією слідства, він мав контакти з представниками країни-агресора та сприяв веденню незаконної зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаної з рф. Також виявлено анкету колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році залишив територію України поза встановленими пунктами пропуску - йдеться у повідомленні прокуратури.

Доповнення

20 липня Федору Христенку заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 КК України), а також у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, Христенко був завербований представниками спецслужб рф ще у період президентства Віктора Януковича. Він підтримував зв’язки з колишніми функціонерами так званої "ДНР" і контактував з представниками фсб рф.

Також встановлено, що Христенко мав неформальні стосунки з окремими посадовцями НАБУ, серед яких — керівник одного з підрозділів детективів НАБУ та його підлеглі. За матеріалами слідства, йдеться про можливе сприяння у втечі за кордон однієї з осіб, пов’язаних із масштабними економічними злочинами, зокрема — бізнес-партнера Ігоря Коломойського.

Нагадаємо

Загалом працівники СБУ, ДБР та ОГП напередодні провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, було затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. За даними слідства, Магамедрасулов мав тісний контакт із народним депутатом Федором Христенком.

Також був затриманий співробітник Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2".

За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони В. Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб. Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.