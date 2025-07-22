Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задокументировали новые факты утечки из Национального антикоррупционного бюро Украины конфиденциальной информации, касающейся деятельности Бюро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Как сообщается, в рамках расследования по подозрению нардепа от "ОПЗЖ" Федора Христенко в государственной измене, во время обысков в жилище, в котором сейчас проживают его близкие родственники, правоохранители изъяли материалы негласных следственных действий в отношении фигурантов уголовных производств, находящихся в производстве НАБУ, а также десятки личных анкет кандидатов на должности детективов Бюро. Среди них – карточки с данными на отдельных действующих и бывших сотрудников НАБУ.

Установлено, что среди документов есть личное дело одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. По версии следствия, он имел контакты с представителями страны-агрессора и способствовал ведению незаконной внешнеэкономической деятельности, связанной с РФ. Также обнаружена анкета бывшего детектива НАБУ Тимура Аршавина, который в 2024 году покинул территорию Украины вне установленных пунктов пропуска - говорится в сообщении прокуратуры.

Дополнение

20 июля Федору Христенко заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 УК Украины), а также в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, Христенко был завербован представителями спецслужб РФ еще в период президентства Виктора Януковича. Он поддерживал связи с бывшими функционерами так называемой "ДНР" и контактировал с представителями ФСБ РФ.

Также установлено, что Христенко имел неформальные отношения с отдельными должностными лицами НАБУ, среди которых — руководитель одного из подразделений детективов НАБУ и его подчиненные. По материалам следствия, речь идет о возможном содействии в бегстве за границу одного из лиц, связанных с масштабными экономическими преступлениями, в частности — бизнес-партнера Игоря Коломойского.

Напомним

В общей сложности сотрудники СБУ, ГБР и ОГП накануне провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. По данным следствия, Магамедрасулов имел тесный контакт с народным депутатом Федором Христенко.

Также был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2".

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала ФСБ. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.