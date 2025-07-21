Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили агентурне проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.

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За даними Офісу Генпрокурора, у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2".

Як стало відомо УНН з джерел в правоохоронних органах, йдеться про Віктора Гусарова.

За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб.

Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян. Персональну інформацію витягував зі закритої бази даних правоохоронних органів України.

Задокументовано щонайменше 60 епізодів передачі куратору інформації з обмеженим доступом. За кожну таку передачу отримував кошти на свою банківську картку.

Після ґрунтовного документування злочинів співробітника НАБУ, він був затриманий працівниками Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Додамо

Співробітнику НАБУ повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

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В Офісі Генпрокурора зауважили, що керівництво НАБУ було поінформовано про можливі ризики відносно їхнього співробітника. Проте, жодних заходів реагування вжито не було, а після цього підозрюваний намагався знищити докази своєї протиправної діяльності.

Раніше УНН із посиланням на свої джерела повідомляв, що Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Зокрема вже відомо, що був затриманий керівник одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслан Магамедрасулов. Його підозрюють у пособництві рф.

Також трьом працівникам НАБУ оголосили підозру за порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей.