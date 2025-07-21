Трьом співробітникам НАБУ повідомили про підозру через ДТП з постраждалими - ДБР

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
10:21 • 4844 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
10:00 • 12991 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
09:37 • 15220 перегляди
Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази
Ексклюзив
09:08 • 17752 перегляди
Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
Ексклюзив
07:58 • 22461 перегляди
Експерт про затримання в НАБУ: контррозвідка провела важливу роботу
05:40 • 36754 перегляди
СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
21 липня, 03:31 • 82400 перегляди
Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 80784 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 07:27 • 154993 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
19 липня, 21:47 • 149926 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
56%
743мм
Популярнi новини
Дрони знищили залізничний вузол у ростовській області рф, гучно і у підмосков'ї21 липня, 00:57 • 17376 перегляди
Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі21 липня, 01:18 • 59378 перегляди
Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи06:20 • 40701 перегляди
Усі з 24 російських ракет, у тому числі "Кинджали", та 200 з 426 дронів збито або приглушено за ніч над Україною: деталі від ПС ЗСУ06:44 • 20075 перегляди
"Щоб ні в кого не було сумніву щодо прозорості діяльності Офісу Генерального прокурора": Кравченко пояснив, чому особисто підтримує обвинувачення у справі Молочного09:16 • 19416 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 325727 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 246926 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 311085 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 327810 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 504752 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Франція
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 76629 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 172825 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 192480 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 191980 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 194203 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Fox News

Трьом співробітникам НАБУ повідомили про підозру через ДТП з постраждалими - ДБР

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Трьом працівникам НАБУ оголошено підозру за порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей. Дві ДТП спричинили тяжкі тілесні ушкодження, одна – середньої тяжкості.

Трьом співробітникам НАБУ повідомили про підозру через ДТП з постраждалими - ДБР

Про підозру повідомлено трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих, повідомили у ДБР у понеділок, пише УНН.

За матеріалами ДБР Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозри трьом співробітникам НАБУ, які скоїли дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими

- повідомили у ДБР.

За даними бюро, "в одній з пригод правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги в місті Києві, допустив зіткнення з транспортним засобом, який рухався головною дорогою". "У результаті зіткнення автомобіль правоохоронця продовжуючи рух виїхав за межі проїзної частини, де відбувся наїзд на випадкового пішохода. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки", - повідомили у ДБР.

"В іншій пригоди правоохоронець, здійснюючи рух на 61 км автодороги Київ-Одеса, під час випередження попутного транспортного засобу не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де відбулося перекидання транспортного засобу з його подальшим зіткненням з приміщенням будівлі АЗС. У результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження - численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку", - ідеться у повідомленні ДБР.

У третій пригоді, за даними ДБР, "правоохоронець, на службовому автомобілі, здійснюючи рух на регульованому перехресті у Києві, скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора". "Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості", - зазначається у повідомленні.

За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України)

- повідомили у ДБР.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Щонайменше двом із них сторона обвинувачення буде клопотати про тримання їх під вартою", - вказали  у бюро.

У разі доведеності вини правоохоронців за вчиненні ними тяжкі злочини їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура та Київська обласна прокуратура.

САП повідомила, що до них з перевіркою прийшла СБУ: що відомо21.07.25, 11:45 • 1220 переглядiв

Нагадаємо

У НАБУ, куди прийшли з обшуками, раніше повідомили, що "станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП стосовно співробітників НАБУ". "⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал", - зазначили у НАБУ.

Як зазначають в НАБУ, підставами називаються участь окремих осіб у ДТП, а також можливі зв'язки з росією.

Раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора та СБУ затримали Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком.

Нардеп ОПЗЖ Христенко викритий як резидент фсб, що впливав на НАБУ21.07.25, 11:13 • 2444 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9