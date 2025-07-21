Трьом співробітникам НАБУ повідомили про підозру через ДТП з постраждалими - ДБР

Про підозру повідомлено трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих, повідомили у ДБР у понеділок, пише УНН.

За матеріалами ДБР Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозри трьом співробітникам НАБУ, які скоїли дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими - повідомили у ДБР.

За даними бюро, "в одній з пригод правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги в місті Києві, допустив зіткнення з транспортним засобом, який рухався головною дорогою". "У результаті зіткнення автомобіль правоохоронця продовжуючи рух виїхав за межі проїзної частини, де відбувся наїзд на випадкового пішохода. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки", - повідомили у ДБР.

"В іншій пригоди правоохоронець, здійснюючи рух на 61 км автодороги Київ-Одеса, під час випередження попутного транспортного засобу не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де відбулося перекидання транспортного засобу з його подальшим зіткненням з приміщенням будівлі АЗС. У результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження - численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку", - ідеться у повідомленні ДБР.

У третій пригоді, за даними ДБР, "правоохоронець, на службовому автомобілі, здійснюючи рух на регульованому перехресті у Києві, скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора". "Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості", - зазначається у повідомленні.

За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України) - повідомили у ДБР.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Щонайменше двом із них сторона обвинувачення буде клопотати про тримання їх під вартою", - вказали у бюро.

У разі доведеності вини правоохоронців за вчиненні ними тяжкі злочини їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура та Київська обласна прокуратура.

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У НАБУ, куди прийшли з обшуками, раніше повідомили, що "станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП стосовно співробітників НАБУ". "⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал", - зазначили у НАБУ.

Як зазначають в НАБУ, підставами називаються участь окремих осіб у ДТП, а також можливі зв'язки з росією.

Раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора та СБУ затримали Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком.

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