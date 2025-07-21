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Трем сотрудникам НАБУ сообщили о подозрении из-за ДТП с пострадавшими - ГБР

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Трем сотрудникам НАБУ объявлено подозрение за нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование людей. Два ДТП повлекли тяжкие телесные повреждения, одно – средней тяжести.

Трем сотрудникам НАБУ сообщили о подозрении из-за ДТП с пострадавшими - ГБР

О подозрении сообщено трем сотрудникам НАБУ за совершение дорожно-транспортных происшествий, повлекших увечья потерпевших, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.

По материалам ГБР Офисом Генерального прокурора сообщено о подозрениях трем сотрудникам НАБУ, совершившим дорожно-транспортные происшествия с потерпевшими

- сообщили в ГБР.

По данным бюро, "в одном из происшествий правоохранитель, выезжая со второстепенной дороги в городе Киеве, допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось по главной дороге". "В результате столкновения автомобиль правоохранителя, продолжая движение, выехал за пределы проезжей части, где произошел наезд на случайного пешехода. Мужчина получил тяжелые телесные повреждения, которые привели к ампутации левой нижней конечности", - сообщили в ГБР.

"В другом происшествии правоохранитель, двигаясь на 61 км автодороги Киев-Одесса, при опережении попутного транспортного средства не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание транспортного средства с его последующим столкновением с помещением здания АЗС. В результате столкновения пассажирка его автомобиля получила тяжелые телесные повреждения - многочисленные переломы, разрыв селезенки, ушиб головного мозга", - говорится в сообщении ГБР.

В третьем происшествии, по данным ГБР, "правоохранитель, на служебном автомобиле, двигаясь на регулируемом перекрестке в Киеве, совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора". "Вследствие наезда потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести", - отмечается в сообщении.

По результатам досудебного расследования всем троим фигурантам заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые управляли транспортными средствами, повлекшими потерпевшим средней тяжести и тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК Украины)

- сообщили в ГБР.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. По меньшей мере двум из них сторона обвинения будет ходатайствовать о содержании их под стражей", - указали в бюро.

В случае доказательства вины правоохранителей за совершенные ими тяжкие преступления им грозит до 8 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура и Киевская областная прокуратура.

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Напомним

В НАБУ, куда пришли с обысками, ранее сообщили, что "по состоянию на сейчас известно о по меньшей мере 70 обысках, проводимых сотрудниками СБУ, ГБР и ОГП в отношении сотрудников НАБУ". "Обыски охватывают по меньшей мере 15 сотрудников НАБУ. По имеющейся информации, следственные действия проводятся без судебных постановлений", - отметили в НАБУ.

Как отмечают в НАБУ, основаниями называются участие отдельных лиц в ДТП, а также возможные связи с россией.

Ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора и СБУ задержали Руслана Магамедрасулова, руководителя территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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