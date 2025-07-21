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Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
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САП сообщила, что к ним с проверкой пришла СБУ: что известно

Киев • УНН

 • 166 просмотра

СБУ без официального предупреждения пришла в САП с проверкой соблюдения законодательства о гостайне, получив доступ к информации о негласных мероприятиях. НАБУ сообщает о по меньшей мере 70 обысках, проводимых СБУ, ГБР и ОГП в отношении сотрудников НАБУ, без судебных постановлений.

САП сообщила, что к ним с проверкой пришла СБУ: что известно

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что сегодня утром в САП пришла без официального предупреждения СБУ с проверкой, пишет УНН.

Сегодня утром СБУ без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством, пришла в САП с проверкой относительно соблюдения законодательства о государственной тайне. В рамках проверки сотрудники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП

- сообщили в САП в соцсетях.

Как указано, "проверка организована в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке".

"Указанные мероприятия могут привести к раскрытию информации относительно негласных следственных действий в рамках многочисленных уголовных производств, которые сейчас расследуются НАБУ и САП. Призываем сотрудников СБУ строго соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы исключить "слив" информации и срыв расследования топ-коррупционных дел, начатых НАБУ и САП", - подчеркнули в САП.

В НАБУ, куда также пришли с обысками, при этом сообщили, что "по состоянию на сейчас известно о по меньшей мере 70 обысках, проводимых сотрудниками СБУ, ГБР и ОГП в отношении сотрудников НАБУ". "Обыски охватывают по меньшей мере 15 сотрудников НАБУ. По имеющейся информации, следственные действия проводятся без судебных определений", - отметили в НАБУ.

Как отмечают в НАБУ, основаниями называются участие отдельных лиц в ДТП, а также возможные связи с россией.

Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу21.07.25, 10:58 • 6684 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
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