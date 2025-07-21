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Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
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САП повідомила, що до них з перевіркою прийшла СБУ: що відомо

Київ • УНН

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СБУ без офіційного попередження прийшла до САП з перевіркою дотримання законодавства про держтаємницю, отримавши доступ до інформації про негласні заходи. НАБУ повідомляє про щонайменше 70 обшуків, що проводяться СБУ, ДБР та ОГП стосовно співробітників НАБУ, без судових ухвал.

САП повідомила, що до них з перевіркою прийшла СБУ: що відомо

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що сьогодні вранці до САП прийшла без офіційного попередження СБУ з перевіркою, пише УНН.

Сьогодні зранку СБУ без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У межах перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП

- повідомили у САП у соцмережах.

Як вказано, "перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні".

"Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП. Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП", - наголосили у САП.

У НАБУ, куди також прийшли з обшуками, при цьому повідомили, що "станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП стосовно співробітників НАБУ". "⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал", - зазначили у НАБУ.

Як зазначають в НАБУ, підставами називаються участь окремих осіб у ДТП, а також можливі зв'язки з росією.

Експерт про затримання в НАБУ: контррозвідка провела важливу роботу21.07.25, 10:58 • 10214 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
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