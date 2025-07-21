САП повідомила, що до них з перевіркою прийшла СБУ: що відомо

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що сьогодні вранці до САП прийшла без офіційного попередження СБУ з перевіркою, пише УНН.

Сьогодні зранку СБУ без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У межах перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП - повідомили у САП у соцмережах.

Як вказано, "перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні".

"Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП. Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП", - наголосили у САП.

У НАБУ, куди також прийшли з обшуками, при цьому повідомили, що "станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП стосовно співробітників НАБУ". "⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал", - зазначили у НАБУ.

Як зазначають в НАБУ, підставами називаються участь окремих осіб у ДТП, а також можливі зв'язки з росією.

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