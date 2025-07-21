Експерт про затримання в НАБУ: контррозвідка провела важливу роботу

Виявлення та затримання співробітника Національного антикорупційного бюро, підозрюваного у зв’язках з рф, демонструє важливість роботи проведеної департаментом контррозвідки Служби безпеки України. Таку думку у коментарі УНН висловив військовий експерт Олег Жданов.

Експерт наголосив на важливості виявлення ворогів України у правоохоронних органах, адже вони працюють з таємною, чутливою інформацією, яка може бути використана ворогом для шантажу та примусу.

"Ви ж розумієте, що правоохоронні органи, розслідуючи матеріали в рамках якихось кримінальних проваджень, вони володіють компрометуючою інформацією. От чому кажуть - "передав секретні дані" - він міг передати матеріали справ, і потім ці матеріали могли бути використані розвідкою рф для шантажу і примушення цієї людини працювати на росію.

Це абсолютно вірна і, я би сказав, дуже важлива робота. Це департамент контррозвідки, це його хліб, вони борються з ворогами на території України", - вважає експерт.

За словами Жданова, важливою у цьому випадку є невідворотність покарання для винних у співпраці з ворогом, адже це буде свого роду профілактикою для повторення подібних злочинів.

Експерт вважає, що ця ситуація демонструє необхідність перевірки та перезавантаження НАБУ. Але не лише Бюро, а загалом держслужбовців на предмет можливих зав’язків з рф.

"І повинна бути стовідсоткова ілюстрація, інакше ми не виберемося з цього болота", - зауважив Жданов.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора та СБУ затримали Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком.

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ.

Наразі перевіряється інформація, щодо контактів Руслана Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, в тому числі щодо розслідування справ.

Високопосадовцю НАБУ готується повідомлення про підозру в пособництві державі-агресору за ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.