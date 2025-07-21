Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу

Выявление и задержание сотрудника Национального антикоррупционного бюро, подозреваемого в связях с рф, демонстрирует важность работы, проведенной департаментом контрразведки Службы безопасности Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт отметил важность выявления врагов Украины в правоохранительных органах, ведь они работают с тайной, чувствительной информацией, которая может быть использована врагом для шантажа и принуждения.

"Вы же понимаете, что правоохранительные органы, расследуя материалы в рамках каких-то уголовных производств, они обладают компрометирующей информацией. Вот почему говорят - "передал секретные данные" - он мог передать материалы дел, и потом эти материалы могли быть использованы разведкой рф для шантажа и принуждения этого человека работать на россию.

Это абсолютно верная и, я бы сказал, очень важная работа. Это департамент контрразведки, это его хлеб, они борются с врагами на территории Украины", - считает эксперт.

По словам Жданова, важной в этом случае является неотвратимость наказания для виновных в сотрудничестве с врагом, ведь это будет своего рода профилактикой для повторения подобных преступлений.

Эксперт считает, что эта ситуация демонстрирует необходимость проверки и перезагрузки НАБУ. Но не только Бюро, а в целом госслужащих на предмет возможных завязок с рф.

"И должна быть стопроцентная иллюстрация, иначе мы не выберемся из этого болота", - отметил Жданов.

Напомним

Офис Генерального прокурора и СБУ задержали Руслана Магамедрасулова, руководителя территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом.

Также в ходе расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ.

Сейчас проверяется информация относительно контактов Руслана Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им секретной информации, в том числе относительно расследования дел

Высокопоставленному чиновнику НАБУ готовится сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.