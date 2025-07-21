Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили агентурное проникновение российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2".

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Виктора Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб.

Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан. Персональную информацию извлекал из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины.

Задокументировано по меньшей мере 60 эпизодов передачи куратору информации с ограниченным доступом. За каждую такую передачу получал средства на свою банковскую карточку.

После основательного документирования преступлений сотрудника НАБУ, он был задержан сотрудниками Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины. У него изъяты телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором.

Добавим

Сотруднику НАБУ сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

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В Офисе Генпрокурора отметили, что руководство НАБУ было проинформировано о возможных рисках в отношении их сотрудника. Однако никаких мер реагирования принято не было, а после этого подозреваемый пытался уничтожить доказательства своей противоправной деятельности.

Ранее УНН со ссылкой на свои источники сообщал, что Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов и т.д. В частности, уже известно, что был задержан руководитель одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов. Его подозревают в пособничестве РФ.

Также трем сотрудникам НАБУ объявили подозрение за нарушение правил дорожного движения, что привело к травмированию людей.