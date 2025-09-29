$41.480.01
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева

Киев • УНН

 • 4590 просмотра

НАБУ совместно с полицией снова пытается арестовать активы украинского бизнесмена Алексея Федорычева, владеющего двумя терминалами в порту "Южный". Это новый этап 10-летнего преследования, которое, по словам бизнесмена, является попыткой рейдерского захвата его активов.

Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с полицией в очередной раз пытается добиться ареста активов украинского бизнесмена с венгерским паспортом Алексея Федорычева, который, среди прочего, владеет двумя терминалами в порту "Южный". Решение суд пока не принял: в заседании объявлен перерыв до вторника, 30 октября. Но это лишь новый этап 10-летней истории преследования предпринимателя детективами НАБУ и очевидных попыток правоохранителей давить на бизнес, пишет УНН.

Показательно, что после отказа Высшего антикоррупционного суда в очередной раз продлевать сроки расследования уголовного производства против Федорычева и многочисленных попыток избрать ему меру пресечения, детективы НАБУ воспользовались "лазейкой" в законодательстве и передали дело в Нацполицию. Формально изменился лишь орган расследования, но детективы вошли в совместную следственную группу и фактически продолжили руководить процессом. Это позволило им продавить уже в Печерском районном суде Киева продление сроков расследования еще на год. Теперь детективы НАБУ очевидно с помощью шантажа следователей и прокуроров пытаются добиться ареста активов и избрания меры пресечения, то есть всего того, в чем им отказывал Высший антикоррупционный суд.

Причина такого рвения НАБУшников лежит на поверхности. Федорычев является соинвестором группы компаний "ТИС" и бенефициаром двух крупных терминалов в порту "Южный" - "ТИС-Зерно" и "ТИС-Удобрения". Именно терминалы уже десять лет являются предметом попыток рейдерского захвата с помощью детективов НАБУ. Собственно, дело с самого начала выглядело как инструмент давления на бизнес, а не как уголовное преследование с основательной доказательной базой.

Обвинения против Алексея Федорычева начали появляться после подписания контрактов Государственной продовольственной зерновой корпорации (ГПЗКУ) с "ТИС-Зерно" в 2013–2014 годах. Госкорпорация не имела достаточных мощностей для перевалки зерна по обязательствам перед китайскими кредиторами, поэтому была вынуждена заключить соглашение с терминалом Федорычева. Скидки, которые компания бизнесмена предоставила ГПЗКУ, не помешали впоследствии выдвинуть претензии, что якобы государство недополучило десятки миллионов долларов. Хотя фактические расчеты по договорам подтверждали обратное.

С тех пор против бизнесмена применяли различные методы. Например, ему предлагали "договориться" за 25 миллионов долларов и переписать терминалы в пользу определенной группы лиц. А после отказа к давлению на бизнесмена привлекли Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое действовало проверенными методами жесткого уголовного преследования. "На коленке" было написано уголовное дело и начались многочисленные попытки арестов имущества, вручения подозрения и избрания меры пресечения.

Даже суд в Княжестве Монако, где уже проживает Алексей Федорычев, в своем решении-отказе вручить ему подозрение отметил, что дело против бизнесмена имеет сугубо экономический характер и в его действиях нет криминала. 

...изложенные в запросах сведения не позволяют определить характер дела как уголовный, что дает возможность компетентным органам Княжества Монако сделать вывод: суть дела в большей степени касается фактов, которые лежат в основе спора сугубо экономического характера

- говорилось в решении суда Княжества Монако.

Неоднократные отказы украинских судов избрать меру пресечения Федорычеву и арестовать активы бизнесмена лишь подтверждали выводы, сделанные их иностранными коллегами относительно преследования бизнеса. Однако детективы НАБУ снова и снова пытаются преследовать Федорычева и теперь делают это руками Нацпола и прокуроров.

Представляется, что за десять лет следствия НАБУ так и не смогло собрать достаточной доказательной базы, не то чтобы передать дело в суд, но и чтобы арестовать активы и самого бизнесмена. Прорывом для антикоррупционеров стал арест недвижимости Федорычева в Италии в 2024 году, которую признали якобы "вещественным доказательством". Хотя на самом деле это было очередное подтверждение, что речь идет не о правосудии, а о многолетнем давлении на бизнес с целью получить контроль над стратегическими терминалами в порту "Южный".

НАБУ из инструмента противодействия коррупции все больше превращается в коммерческую структуру, которая преследует бизнес по заказу и годами удерживает стратегические активы в подвешенном состоянии. Десять лет следствия против Федорычева без реальных доказательств — лучшее свидетельство того, что цель здесь не закон, а контроль над его терминалами в порту "Южный".

Это не единственный громкий скандал в НАБУ, есть и другие подтверждения любви антикоррупционеров к деньгам. Например, бывший детектив Тарас Ликунов вскоре после расследований относительно "Укрзализныци" занял должность в этой компании. Перед тем он способствовал уголовному производству и отстранению должностного лица от должности, благодаря чему "освободил" место под себя. Это прямое нарушение ст. 26 Закона "О предотвращении коррупции" и очевидный конфликт интересов.

Еще более резонансным стал случай с детективом НАБУ Русланом Магамедрасуловым, который вместе с отцом-гражданином РФ, по данным следствия, занимался торговлей каннабисом из Дагестана. Ему инкриминируют государственную измену. Кроме того, его подозревают в злоупотреблении влиянием для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий на сумму 30 млн гривен, за что он должен был получить 900 тыс. гривен. Детектив НАБУ должен был повлиять на органы Государственной налоговой службы Украины для принятия ими противоправных решений относительно исключения около десяти компаний из перечня рисковых

Такие истории не только разрушают доверие, но и подтверждают, что орган, созданный для борьбы с коррупцией, сам погряз в коррупционных скандалах и подозрительных связях, а детективы ради собственной наживы готовы идти на рейдерство, махинации, давление и фабрикацию дел.

Лилия Подоляк

