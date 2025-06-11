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Суд продлил меру пресечения для Насирова до 5 августа

Киев • УНН

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ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу ГФС Романа Насирова, подозреваемого в получении взятки. Он обязан носить электронный браслет.

Суд продлил меру пресечения для Насирова до 5 августа

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил до 5 августа срок действия меры пресечения для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе САП.

Высший антикоррупционный суд до 5 августа продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу Государственной фискальной службы

- сообщили в САП.

Насиров вышел из СИЗО под залог, однако обязан носить электронный браслет для контроля его передвижения.

Дополнение

Экс-глава ГФС Роман Насиров с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организатором которой считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Также Насиров - фигурант дела о взятке в 722 млн грн. По версии следствия, экс-глава ГФС Украины при посредничестве своего советника получил более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС агрохолдингу в более 3,2 миллиарда гривен. Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро), как сообщалось, происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

Высший антикоррупционный суд  принял решение продлить меру пресечения для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Ранее Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу ГФС Романа Насирова, а кроме того, установил для него размер залога в 40 млн гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
Роман Насиров
Государственная фискальная служба Украины
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