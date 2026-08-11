Правоохранители проверяют возможную причастность советника экс-министра обороны Фёдорова к закупкам дронов по завышенным ценам

Следствие проверяет причастность советника экс-министра обороны Михаила Федорова Гиорги Цхакая к заключению контрактов и завышению цен на дроны, пишет медиаэксперт Олег Чеславский, передает УНН.

Советника уже бывшего министра обороны Федорова Гиоргия Цхакая СМИ называли «глазами Федорова на войне». Сегодня же, как пишет Олег Чеславский, фамилия Цхакая фигурирует в материалах о ООО «Гурзуф Дефенс», производителе тяжелых беспилотников Heavy Shot.

«По имеющимся данным, следствие проверяет причастность советника экс-министра обороны Федорова и должностных лиц Минобороны к заключению соглашений, по которым в течение 2023–2025 годов компания получила контрактов на сумму более 4,5 миллиарда гривен. Сразу зафиксируем: это версия следствия, подозрения публично никому не объявлялись, и все фигуранты имеют право на собственные объяснения», — сообщил медиаэксперт.

Чеславский описал путь, который «Гурзуф Дефенс» прошла от стартапа до получателя многомиллиардных государственных контрактов.

«Компания, под которую благотворительный фонд в 2022 году собирал деньги посредством краудфандинга, поскольку мощности позволяли выпускать десять аппаратов в месяц, за два года превратилась в получателя многомиллиардных контрактов. При этом в открытых закупках документально подтверждены лишь 84 миллиона, первый публичный контракт датирован октябрем 2024 года. Разница в пятьдесят раз прошла путями, которых в публичном пространстве не видно. Следствие, по имеющимся данным, насчитало завышение стоимости более чем на 900 миллионов гривен, договоры с ФЛП на 133 миллиона, среди владельцев которых студенты и пенсионеры, а также операции с фирмами с признаками фиктивности еще на 780 миллионов», — объяснил Чеславский.

Медиаэксперт, ссылаясь на военных, заявляет, что дроны Heavy Shot боятся дождя, долго заряжаются и требуют увеличенного экипажа, то есть лишних людей под обстрелом.

«Сама компания, кстати, на своем сайте утверждает ровно противоположное: Heavy Shot, по версии производителя, выдерживают „огонь противника, сложные погодные условия и интенсивные нагрузки“. Где-то на пути между сайтом и фронтом эти характеристики теряются, и выяснить, где именно, теперь предстоит следователям», — пишет эксперт.

Власть без подписи: кто такой Гиорги Цхакая

Чеславский указывает, что советником в Украине при различных структурах, в том числе государственных, Цхакая проработал 10 лет «и за это время успел побыть экспертом по налогам, таможне, приватизации, недропользованию, градостроительству, цифровой трансформации и, наконец, оборонным закупкам».

«Ни один человек не может разбираться во всем этом одновременно», — убежден Чеславский.

До переезда в Украину Цхакая работал в Грузии. Там он занимал различные должности — был заместителем министра экономического развития, возглавлял Службу доходов и был заместителем министра финансов, а позднее — вице-мэром Тбилиси. После завершения президентского правления Саакашвили Цхакая вместе с другими членами команды бывшего главы Грузии оказался в Украине.

В июле 2015 года Цхакая стал внештатным советником председателя ГФС Романа Насирова. Цхакая был назначен с формулировкой: консультационные услуги «для формирования объективного общественного мнения о деятельности ГФС». Советник по формированию мнения. Чеславский указывает, что украинского гражданства у советника при этом не было.

По словам Чеславского, в том же году Цхакая представил личному составу Одесской таможни вновь назначенную руководительницу Юлию Марушевскую. Далее произошло то, что одесское издание Thesis метко назвало «негласным руководством таможней». Советник без должности и гражданства получил в здании на Гайдара собственный кабинет, который сотрудники прозвали «приемной номер два», рядом с «приемной номер один» Марушевской. Все, кто хотел решить вопрос с таможней, знали, в какую именно дверь стучать.

"А теперь об эффективности, ради которой всё и затевалось. Распоряжением Одесской ОГА в ноябре 2015 года была создана рабочая группа, которая должна была до 15 марта 2016 года подать губернатору предложения по изменениям в Таможенный кодекс. Срок истёк, никаких предложений опубликовано не было. Вместо этого, как фиксировали журналисты, советники активно вмешивались в текущие служебные вопросы таможни, чего распоряжение как раз не предусматривало", — утверждает Чеславский.

В медиа также есть воспоминания тогдашнего руководителя полиции Одесской области Константина Шпилевого, который заявлял, что именно Цхакая был инициатором демонтажа (без соблюдения надлежащих процедур) знака возле Одесского порта на Хаджибейской/Объездной дороге, который якобы направлял грузовики в порт только через территорию частной компании "Евротерминал". Позже журналисты выяснили, что был демонтирован вовсе не тот дорожный знак, и его пришлось восстанавливать за средства налогоплательщиков.

"Реформа таможни закончилась примерно так же: Марушевская ушла, таможня осталась таможней", — замечает медиаэксперт.

Цхакая избежал судьбы граждан Грузии из окружения Саакашвили, которых в 2017 году выдворяли из Украины, а уже в 2020 году он был советником в "Офисе простых решений и результатов" и рассказывал, как Украине быстро провести приватизацию на 10 млрд долларов. В 2021 году Цхакая заменил Саакашвили в составе Координационного совета по вопросам градостроительства. Затем он появляется в команде Михаила Фёдорова в Минцифры, теперь уже как специалист по цифровой трансформации. А когда Фёдоров переходит в Министерство обороны, советник переходит вместе с ним.

"Чем именно занимается советник в оборонной сфере, наиболее подробно описал профиль AIN в марте 2025 года, и это текст, который стоит читать медленно. Источники издания называют Цхакая "глазами Фёдорова на фронте": примерно половину времени он проводит в войсках, собирает информацию от боевых подразделений и держит министра в курсе. Звучит почти героически, пока не вспомнить, что советник на фронте не воюет, а собирает информацию, и весь вопрос в том, во что эта информация затем превращается. Двое собеседников AIN называют Цхакая "одним из идеологов" подразделения NEXT, созданной Минцифры структуры, которая испытывает новейшее оружие. Через NEXT проходят дроны различных типов, прежде чем получить кодификацию в Минобороны, и именно через неё Цхакая взаимодействует не только с военными, но и с производителями", — пишет Чеславский.

Медиаэксперт указывает, что в этот период происходит масштабная дерегуляция производства дронов, средств РЭБ, боеприпасов и тому подобного. Кроме того, растёт маржа производителей — с одного до 25%.

"Дерегуляция действительно бывает двигателем развития. Вопрос лишь в том, чем она становится, когда правила рынка пишут те же люди, которые затем встречают производителей на полигонах и сидят в приёмных заказчика. Ответ на этот вопрос сейчас, похоже, подсчитывает следствие, и подсчитывает в гривнах", — предполагает эксперт.

Чеславский подчёркивает, что для таких советников, как Цхакая, товаром является доступ к человеку, принимающему решения. При этом советник не проходит конкурс и специальную проверку, не подаёт декларацию, не подписывает распоряжений и не фигурирует ни в одном документе.

"Вся тяжесть решения ложится на должностное лицо, поставившее подпись. Советник в это время формирует объективное общественное мнение. Власть без подписи: вот настоящая специальность, в которой Цхакая за десять лет, бесспорно, стал лучшим в Украине", — резюмирует автор.