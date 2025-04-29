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Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

Киев • УНН

 • 12727 просмотра

МИД и ГУР эвакуировали украинку и ее двоих детей, которые 6 лет содержались в лагере в Сирии. Украина эвакуировала в общей сложности 14 женщин и 41 ребенка из лагеря "Родж".

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

Министерство иностранных дел совместно с Главным управлением разведки эвакуировали еще одну гражданку Украины и двоих ее детей из Сирии, где их удерживали в лагере в течение шести лет. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского МИД совместно с ГУР эвакуировали еще одну гражданку Украины и двоих ее детей из Сирии, где их удерживали в лагере в течение шести лет 

- сообщил Сибига.

Он отметил, что им оформили паспорта и предоставили консульское сопровождение для безопасного возвращения домой.

В целом Украина эвакуировала 14 женщин и 41 ребенка из лагеря "Родж", завершив окончательную эвакуацию всех граждан Украины, которые обратились с просьбой о выезде 

- рассказал Сибига.

Министр подчеркнул, что защита прав украинцев за рубежом остается главным приоритетом.

Мы благодарны нашим коллегам из Главного управления разведки Министерства обороны Украины за эту успешную совместную операцию 

- добавил он.

Дополнение

В сентябре 2024 года Украина эвакуировала трех женщин и ребенка из Сирии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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