Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии
Киев • УНН
МИД и ГУР эвакуировали украинку и ее двоих детей, которые 6 лет содержались в лагере в Сирии. Украина эвакуировала в общей сложности 14 женщин и 41 ребенка из лагеря "Родж".
Министерство иностранных дел совместно с Главным управлением разведки эвакуировали еще одну гражданку Украины и двоих ее детей из Сирии, где их удерживали в лагере в течение шести лет. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского МИД совместно с ГУР эвакуировали еще одну гражданку Украины и двоих ее детей из Сирии, где их удерживали в лагере в течение шести лет
Он отметил, что им оформили паспорта и предоставили консульское сопровождение для безопасного возвращения домой.
В целом Украина эвакуировала 14 женщин и 41 ребенка из лагеря "Родж", завершив окончательную эвакуацию всех граждан Украины, которые обратились с просьбой о выезде
Министр подчеркнул, что защита прав украинцев за рубежом остается главным приоритетом.
Мы благодарны нашим коллегам из Главного управления разведки Министерства обороны Украины за эту успешную совместную операцию
Дополнение
В сентябре 2024 года Украина эвакуировала трех женщин и ребенка из Сирии.