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Україна евакуювала трьох жінок та дитину з Сирії. У розвідці повідомили деталі

Україна евакуювала трьох жінок та дитину з Сирії. У розвідці повідомили деталі

Київ • УНН

 • 38673 перегляди

ГУР повідомляє про успішну евакуацію чотирьох громадян України з території Сирії. Серед евакуйованих - три жінки та одна дитина, які тепер повертаються на батьківщину.

Україна евакуювала своїх громадян з території Сирії - трьох жінок та дитину, передає УНН із посиланням на ГУР.

"Внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян - троє жінок та одна дитина", - йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували.

Із Судану евакуювали 87 українців, в цілому врятовано 138 людей - ГУР25.04.23, 08:43 • 408155 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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