Україна евакуювала трьох жінок та дитину з Сирії. У розвідці повідомили деталі
Київ • УНН
ГУР повідомляє про успішну евакуацію чотирьох громадян України з території Сирії. Серед евакуйованих - три жінки та одна дитина, які тепер повертаються на батьківщину.
Україна евакуювала своїх громадян з території Сирії - трьох жінок та дитину, передає УНН із посиланням на ГУР.
"Внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян - троє жінок та одна дитина", - йдеться у повідомленні.
У ГУР додали, що Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували.
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