Із Судану евакуювали 87 українців, в цілому врятовано 138 людей - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про проведену успішну рятувальну операцію з евакуації громадян України із території Судану. Вдалося евакуювати із зони збройного конфлікту 87 українців, в цілому врятовано 138 людей, зазначили у ГУР МОУ, пише УНН.
ГУР вказує, що "провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян із охопленого боями Хартуму - столиці Судану" в координації з Офісом Президента України та Міністерством закордонних справ.
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"За умов безперервних боїв, недотримання режиму «тиші», відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців - пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу. В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей", - повідомили у ГУР.
Деталі
Як зазначається, наразі всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину.
Доповнення
24 квітня у МЗС вказували, що опрацьовують питання евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій у Судані.
Зіткнення у Судані спалахнули 15 квітня між силами двох генералів. Наразі у країні оголошено 72-годинне перемир'я.