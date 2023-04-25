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Із Судану евакуювали 87 українців, в цілому врятовано 138 людей - ГУР

Із Судану евакуювали 87 українців, в цілому врятовано 138 людей - ГУР

Київ • УНН

 • 408156 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про проведену успішну рятувальну операцію з евакуації громадян України із території Судану. Вдалося евакуювати із зони збройного конфлікту 87 українців, в цілому врятовано 138 людей, зазначили у ГУР МОУ, пише УНН.

ГУР вказує, що "провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян із охопленого боями Хартуму - столиці Судану" в координації з Офісом Президента України та Міністерством закордонних справ.

Цитата

"За умов безперервних боїв, недотримання режиму «тиші», відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців - пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу. В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей", - повідомили у ГУР.

Деталі

Як зазначається, наразі всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину.

Доповнення

24 квітня у МЗС вказували, що опрацьовують питання евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій у Судані.

Зіткнення у Судані спалахнули 15 квітня між силами двох генералів. Наразі у країні оголошено 72-годинне перемир'я.

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