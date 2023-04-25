У Судані оголошено режим припинення вогню на 72 години - Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Судані після дводобових переговорів за участю США, сторони, що конфліктують, - регулярна армія та Сили оперативного реагування - домовились про режим припинення вогню, на 72 години, пише УНН з посиланням на заяву Державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Деталі
Після інтенсивних переговорів, що тривали впродовж останніх 48 годин, Збройні сили Судану і Сили оперативного реагування домовилися ввести загальнонаціональний режим припинення вогню, починаючи з опівночі 24 квітня, який триватиме 72 години. Впродовж цього періоду Сполучені Штати закликали сторони конфлікту негайно та повністю дотримуватися режиму припинення вогню.
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"Щоб підтримати остаточне припинення бойових дій, Сполучені Штати координуватимуть з регіональними та міжнародними партнерами, а також суданськими цивільними зацікавленими сторонами, щоб допомогти у створенні комітету для спостереження за переговорами, укладенням та впровадженням остаточного припинення бойових дій і гуманітарної допомоги", - повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Він назвав "спільною метою" продовжувження роботи з суданськими сторонами та партнерами "над поверненням до цивільного уряду в Судані".
Що було раніше
Зіткнення спалахнули 15 квітня між силами двох генералів, які захопили владу в результаті перевороту 2021 року: командувача армії Абделя Фаттаха аль-Бурхана та його заступника Мохамеда Хамдана Дагало, більш відомого як «Хемедті», який командує воєнізованими Силами оперативного реагування.
Воєнний конфлікт став результатом запеклої суперечки між Бурханом і Дагало з приводу запланованої інтеграції воєнізованих формувань у регулярну армію - ключової умови для остаточної угоди, спрямованої на відновлення демократичного переходу в Судані. Після того, як перемир'я було порушено, армія звинуватила «повстанське ополчення» в недотриманні його і в сутичках навколо штабу армії та аеропорту.
Країни Європейського Союзу евакуювали своїх громадян із Судану після початку збройного протистояння.
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