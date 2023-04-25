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У Судані оголошено режим припинення вогню на 72 години - Блінкен

У Судані оголошено режим припинення вогню на 72 години - Блінкен

Київ • УНН

 • 349273 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Судані після дводобових переговорів за участю США, сторони, що конфліктують, - регулярна армія та Сили оперативного реагування - домовились про режим припинення вогню, на 72 години, пише УНН з посиланням на заяву Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Деталі

Після інтенсивних переговорів, що тривали впродовж останніх 48 годин, Збройні сили Судану і Сили оперативного реагування домовилися ввести загальнонаціональний режим припинення вогню, починаючи з опівночі 24 квітня, який триватиме 72 години. Впродовж цього періоду Сполучені Штати закликали сторони конфлікту негайно та повністю дотримуватися режиму припинення вогню.

Цитата

"Щоб підтримати остаточне припинення бойових дій, Сполучені Штати координуватимуть з регіональними та міжнародними партнерами, а також суданськими цивільними зацікавленими сторонами, щоб допомогти у створенні комітету для спостереження за переговорами, укладенням та впровадженням остаточного припинення бойових дій і гуманітарної допомоги", - повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він назвав "спільною метою" продовжувження роботи з суданськими сторонами та партнерами "над поверненням до цивільного уряду в Судані".

Що було раніше

Зіткнення спалахнули 15 квітня між силами двох генералів, які захопили владу в результаті перевороту 2021 року: командувача армії Абделя Фаттаха аль-Бурхана та його заступника Мохамеда Хамдана Дагало, більш відомого як «Хемедті», який командує воєнізованими Силами оперативного реагування.

Воєнний конфлікт став результатом запеклої суперечки між Бурханом і Дагало з приводу запланованої інтеграції воєнізованих формувань у регулярну армію - ключової умови для остаточної угоди, спрямованої на відновлення демократичного переходу в Судані. Після того, як перемир'я було порушено, армія звинуватила «повстанське ополчення» в недотриманні його і в сутичках навколо штабу армії та аеропорту.

Країни Європейського Союзу евакуювали своїх громадян із Судану після початку збройного протистояння.

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