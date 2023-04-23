Бойові дії в Судані: США та Британія евакуювали своїх дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Американські та британські війська евакуювали персонал посольства та їхні родини з Судану, де вже другий тиждень тривають бойові дії, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
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Спеціальні сили США вранці в неділю розпочали рятувальну місію для близько 100 співробітників посольства та їхніх родичів, прилетівши гелікоптерами Chinook, щоб доставити їх на військову базу в Джибуті.
Пізніше прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що британські сили також «завершили складну та швидку евакуацію британських дипломатів та їхніх сімей із Судану на тлі значної ескалації насильства та погроз персоналу посольства».
Президент США Джо Байден засудив насильство, яке сколихнуло північно-східну африканську країну з історією військових переворотів, заявивши, що це «безсовісно і має припинитися».
AFP повідомляє, що також були зафіксовані довгі колони автомобілів і автобусів Організації Об’єднаних Націй, які виїжджали з Хартума на схід до Порт-Судану на Червоному морі, 850 кілометрів.
І Франція, і Німеччина 23 квітня заявили, що розпочали операції з евакуації, яка допоможе європейським громадянам та іншим громадянам.
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Нагадаємо
Нещодавні бойові дії спалахнули в столиці Хартумі та в інших містах по всій країні, оскільки напруження між головнокомандувачем армією генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лідером Сил оперативної підтримки, відомим як Хемедті досягло межі.
Генерали очолили військовий переворот у жовтні 2021 року, зірвавши перехід до демократії, який розпочався після повалення правителя Омара аль-Башира внаслідок народного повстання чотири роки тому.
Але розбіжності між двома генералами почали швидко загострюватися, особливо після того, як у грудні минулого року військові, RSF та коаліція цивільних партій підписали попередню політичну угоду, за якою військові погодилися передати владу.
Недавні бойові дії загрожують занурити Судан у ширший конфлікт і зробити перехід країни до цивільного правління ще важчим.