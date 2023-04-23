Евакуація з Судану: у Джибуті прибув французький літак
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Джибуті прибув французький літак для евакуації іноземців з Судану. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у Twitter, передає УНН.
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"Судан переживає жорстокі сутички. Перший літак, який повертає на батьківщину наших співвітчизників, громадян Європи та інших країн, щойно приземлився в Джибуті. Я вітаю мобілізацію нашої армії та агентів Міністерства Європи та закордонних справ", - написав Макрон.
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Нещодавні бойові дії спалахнули в столиці Хартумі та в інших містах по всій країні, оскільки напруження між головнокомандувачем армією генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лідером Сил оперативної підтримки, відомим як Хемедті досягло межі.
Генерали очолили військовий переворот у жовтні 2021 року, зірвавши перехід до демократії, який розпочався після повалення правителя Омара аль-Башира внаслідок народного повстання чотири роки тому.
Але розбіжності між двома генералами почали швидко загострюватися, особливо після того, як у грудні минулого року військові, RSF та коаліція цивільних партій підписали попередню політичну угоду, за якою військові погодилися передати владу.
Недавні бойові дії загрожують занурити Судан у ширший конфлікт і зробити перехід країни до цивільного правління ще важчим.