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Эвакуация из Судана: в Джибути прибыл французский самолет

Эвакуация из Судана: в Джибути прибыл французский самолет

Киев • УНН

 • 494563 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Джибути прибыл французский самолет для эвакуации иностранцев из Судана. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Судан переживает жестокие столкновения. Первый самолет, который возвращает на родину наших соотечественников, граждан Европы и других стран, только что приземлился в Джибути. Я приветствую мобилизацию нашей армии и агентов Министерства Европы и иностранных дел", - написал Макрон.

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Напомним

Недавние боевые действия вспыхнули в столице Хартуме и в других городах по всей стране, поскольку напряжение между главнокомандующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лидером Сил оперативной поддержки, известным как Хемедти достигло предела.

Генералы возглавили военный переворот в октябре 2021 года, сорвав переход к демократии, который начался после свержения правителя Омара аль-Башира в результате народного восстания четыре года назад.

Но разногласия между двумя генералами начали быстро обостряться, особенно после того, как в декабре прошлого года военные, RSF и коалиция гражданских партий подписали предварительное политическое соглашение, по которому военные согласились передать власть.

Недавние боевые действия угрожают погрузить Судан в более широкий конфликт и сделать переход страны к гражданскому правлению еще более трудным.

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