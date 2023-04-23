Нідерланди заявили про закриття посольства у Судані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра повідомив у Twitter про закриття посольства у столиці Судану - Хартумі, передає УНН.
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"Посольство Нідерландів у Хартумі наразі закрито. Робота буде продовжена якомога далі від регіону... Ви в Судані і вам потрібна термінова допомога? Зверніться до всесвітнього контакт-центру Нідерландів за номером +31 247 247 247", - написав Гукстра.
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Крім того, глава МЗС Нідерландів додав, що країна разом з міжнародними партнерами працює над евакуацією людей.
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Нагадаємо
Нещодавні бойові дії спалахнули в столиці Хартумі та в інших містах по всій країні, оскільки напруження між головнокомандувачем армією генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лідером Сил оперативної підтримки, відомим як Хемедті досягло межі.
Генерали очолили військовий переворот у жовтні 2021 року, зірвавши перехід до демократії, який розпочався після повалення правителя Омара аль-Башира внаслідок народного повстання чотири роки тому.
Але розбіжності між двома генералами почали швидко загострюватися, особливо після того, як у грудні минулого року військові, RSF та коаліція цивільних партій підписали попередню політичну угоду, за якою військові погодилися передати владу.
Недавні бойові дії загрожують занурити Судан у ширший конфлікт і зробити перехід країни до цивільного правління ще важчим.