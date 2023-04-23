Нидерланды заявили о закрытии посольства в Судане
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра сообщил в Twitter о закрытии посольства в столице Судана - Хартуме, передает УНН.
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"Посольство Нидерландов в Хартуме в настоящее время закрыто. Работа будет продолжена как можно дальше от региона... Вы в Судане и вам нужна срочная помощь? Обратитесь во всемирный контакт-центр Нидерландов по номеру +31 247 247 247 247", - написал Гукстра.
Добавим
Кроме того, глава МИД Нидерландов добавил, что страна вместе с международными партнерами работает над эвакуацией людей.
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Напомним
Недавние боевые действия вспыхнули в столице Хартуме и в других городах по всей стране, поскольку напряжение между главнокомандующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лидером Сил оперативной поддержки, известным как Хемедти достигло предела.
Генералы возглавили военный переворот в октябре 2021 года, сорвав переход к демократии, который начался после свержения правителя Омара аль-Башира в результате народного восстания четыре года назад.
Но разногласия между двумя генералами начали быстро обостряться, особенно после того, как в декабре прошлого года военные, RSF и коалиция гражданских партий подписали предварительное политическое соглашение, по которому военные согласились передать власть.
Недавние боевые действия угрожают погрузить Судан в более широкий конфликт и сделать переход страны к гражданскому правлению еще более трудным.