У Судані атакували в'язницю, де утримують колишніх лідерів режиму Омара аль-Башира
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Судані невідомі атакували в'язницю Копер, де утримують колишніх лідерів режиму Омара аль-Башира, передає УНН із посиланням на Al Hadath.
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Як пише видання, атаки знову повторилися на знамениту в'язницю Кобер у столиці Судану Хартумі, де утримуються найвидатніші колишні лідери режиму Омара аль-Башира, включаючи самого скинутого президента.
Сьогодні, в неділю, джерела підтвердили, що неподалік від в'язниці сталися сутички.
Унаслідок атаки декому з ув'язнених удалося втекти, проте політичні в'язні в Копері все ще під вартою.
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Нагадаємо
Нещодавні бойові дії спалахнули в столиці Хартумі та в інших містах по всій країні, оскільки напруження між головнокомандувачем армією генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лідером Сил оперативної підтримки, відомим як Хемедті досягло межі.
Генерали очолили військовий переворот у жовтні 2021 року, зірвавши перехід до демократії, який розпочався після повалення правителя Омара аль-Башира внаслідок народного повстання чотири роки тому.
Але розбіжності між двома генералами почали швидко загострюватися, особливо після того, як у грудні минулого року військові, RSF та коаліція цивільних партій підписали попередню політичну угоду, за якою військові погодилися передати владу.
Недавні бойові дії загрожують занурити Судан у ширший конфлікт і зробити перехід країни до цивільного правління ще важчим.