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В Судане атаковали тюрьму, где удерживают бывших лидеров режима Омара аль-Башира

В Судане атаковали тюрьму, где удерживают бывших лидеров режима Омара аль-Башира

Киев • УНН

 • 466045 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Судане неизвестные атаковали тюрьму Копер, где удерживают бывших лидеров режима Омара аль-Башира, передает УНН со ссылкой на Al Hadath.

Детали

Как пишет издание, атаки вновь повторились на знаменитую тюрьму Кобер в столице Судана Хартуме, где содержатся самые выдающиеся бывшие лидеры режима Омара аль-Башира, включая самого свергнутого президента.

Сегодня, в воскресенье, источники подтвердили, что неподалеку от тюрьмы произошли столкновения.

В результате атаки некоторым из заключенных удалось сбежать, однако политические заключенные в Копере все еще под стражей.

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Напомним

Недавние боевые действия вспыхнули в столице Хартуме и в других городах по всей стране, поскольку напряжение между главнокомандующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лидером Сил оперативной поддержки, известным как Хемедти достигло предела.

Генералы возглавили военный переворот в октябре 2021 года, сорвав переход к демократии, который начался после свержения правителя Омара аль-Башира в результате народного восстания четыре года назад.

Но разногласия между двумя генералами начали быстро обостряться, особенно после того, как в декабре прошлого года военные, RSF и коалиция гражданских партий подписали предварительное политическое соглашение, по которому военные согласились передать власть.

Недавние боевые действия угрожают погрузить Судан в более широкий конфликт и сделать переход страны к гражданскому правлению еще более трудным.

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