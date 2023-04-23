В Судане атаковали тюрьму, где удерживают бывших лидеров режима Омара аль-Башира
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Судане неизвестные атаковали тюрьму Копер, где удерживают бывших лидеров режима Омара аль-Башира, передает УНН со ссылкой на Al Hadath.
Детали
Как пишет издание, атаки вновь повторились на знаменитую тюрьму Кобер в столице Судана Хартуме, где содержатся самые выдающиеся бывшие лидеры режима Омара аль-Башира, включая самого свергнутого президента.
Сегодня, в воскресенье, источники подтвердили, что неподалеку от тюрьмы произошли столкновения.
В результате атаки некоторым из заключенных удалось сбежать, однако политические заключенные в Копере все еще под стражей.
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Напомним
Недавние боевые действия вспыхнули в столице Хартуме и в других городах по всей стране, поскольку напряжение между главнокомандующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лидером Сил оперативной поддержки, известным как Хемедти достигло предела.
Генералы возглавили военный переворот в октябре 2021 года, сорвав переход к демократии, который начался после свержения правителя Омара аль-Башира в результате народного восстания четыре года назад.
Но разногласия между двумя генералами начали быстро обостряться, особенно после того, как в декабре прошлого года военные, RSF и коалиция гражданских партий подписали предварительное политическое соглашение, по которому военные согласились передать власть.
Недавние боевые действия угрожают погрузить Судан в более широкий конфликт и сделать переход страны к гражданскому правлению еще более трудным.