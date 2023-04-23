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Актуальне
В Судані починають евакуацію іноземних громадян

В Судані починають евакуацію іноземних громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. В суботу у Судані почалась евакуація іноземних громадян з порту Червоного моря, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В суботу іноземці почали евакуацію в Судані з порту Червоного моря, навіть попри удари з повітря, які знову сколихнули столицю Хартум після тижня боїв, в результаті яких загинули сотні мирних жителів.

Бойові дії в країні затягнули в пастку велику кількість людей в столиці Судану, місті Хартум. Так, аеропорт неодноразово ставав мішенню для обстрілів, і багато мешканців не могли покинути свої домівки або виїхати з міста в безпечніші райони.

Організація Об'єднаних Націй та іноземні держави закликали військових лідерів дотримуватися оголошеного перемир'я і відкрити безпечний прохід як для цивільного населення, так і для постачання вкрай необхідної допомоги.

Через закриття аеропорту та небезпеку в небі тисячі іноземців, зокрема співробітники посольств, гуманітарні працівники та студенти в Хартумі та інших містах третьої за величиною країни Африки, також не змогли покинути країну.

Очікується, що західні країни повинні надіслати літаки для своїх громадян з респу́бліки Джибуті, хоча суданська армія заявила, що аеропорти в Хартумі та найбільшому місті Дарфуру Ньялі є проблемними місцями.

У посольстві США попередили, що не мають змоги допомогти з конвоям з Хартума до Порт-Судану.

Доповнення

Армія під командуванням Абдель Фаттеха аль-Бурхана і конкуруючі з нею Сили швидкої підтримки (СШП) на чолі з Мохамедом Хамданом Дагало, відомим як Хемедті, досі не дотримувалися режиму припинення вогню, про який домовлялися майже щодня з моменту початку бойових дій 15 квітня.

У суботу було порушено триденне перемир'я, яке було оголошене у п'ятницю, щоб дозволити громадянам дістатися до безпечного місця і приїхати до своїх сімей під час мусульманського свята Ід аль-Фітр. Обидві сторони звинуватили одна одну у недотриманні перемир'я.

Нагадаємо

Нещодавні бойові дії спалахнули в столиці Хартумі та в інших містах по всій країні, оскільки напруження між головнокомандувачем армією генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лідером Сил оперативної підтримки, відомим як Хемедті досягло межі.

Генерали очолили військовий переворот у жовтні 2021 року, зірвавши перехід до демократії, який розпочався після повалення правителя Омара аль-Башира внаслідок народного повстання чотири роки тому.

Але розбіжності між двома генералами почали швидко загострюватися, особливо після того, як у грудні минулого року військові, RSF та коаліція цивільних партій підписали попередню політичну угоду, за якою військові погодилися передати владу.

Недавні бойові дії загрожують занурити Судан у ширший конфлікт і зробити перехід країни до цивільного правління ще важчим.

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