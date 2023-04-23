В Судане начинают эвакуацию иностранных граждан

Детали

В субботу иностранцы начали эвакуацию в Судане из порта Красного моря, даже несмотря на удары с воздуха, которые снова всколыхнули столицу Хартум после недели боев, в результате которых погибли сотни мирных жителей.

Боевые действия в стране затянули в ловушку большое количество людей в столице Судана, городе Хартум. Так, аэропорт неоднократно становился мишенью для обстрелов, и многие жители не могли покинуть свои дома или выехать из города в более безопасные районы.

Организация Объединенных Наций и иностранные государства призвали военных лидеров соблюдать объявленное перемирие и открыть безопасный проход как для гражданского населения, так и для поставок крайне необходимой помощи.

Из-за закрытия аэропорта и опасности в небе тысячи иностранцев, в том числе сотрудники посольств, гуманитарные работники и студенты в Хартуме и других городах третьей по величине страны Африки, также не смогли покинуть страну.

Ожидается, что западные страны должны прислать самолеты для своих граждан из республики Джибути, хотя суданская армия заявила, что аэропорты в Хартуме и крупнейшем городе Дарфура Ньяли являются проблемными местами.

В посольстве США предупредили, что не могут помочь с конвоям из Хартума в Порт-Судан.

Дополнение

Армия под командованием Абдель Фаттеха аль-Бурхана и конкурирующие с ней Силы быстрой поддержки (СБП) во главе с Мохамедом Хамданом Дагало, известным как Хемедти, до сих пор не соблюдали режим прекращения огня, о котором договаривались почти ежедневно с момента начала боевых действий 15 апреля.

В субботу было нарушено трехдневное перемирие, которое было объявлено в пятницу, чтобы позволить гражданам добраться до безопасного места и приехать к своим семьям во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Обе стороны обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

Напомним

Недавние боевые действия вспыхнули в столице Хартуме и в других городах по всей стране, поскольку напряжение между главнокомандующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лидером Сил оперативной поддержки, известным как Хемедти достигло предела.

Генералы возглавили военный переворот в октябре 2021 года, сорвав переход к демократии, который начался после свержения правителя Омара аль-Башира в результате народного восстания четыре года назад.

Но разногласия между двумя генералами начали быстро обостряться, особенно после того, как в декабре прошлого года военные, RSF и коалиция гражданских партий подписали предварительное политическое соглашение, по которому военные согласились передать власть.

Недавние боевые действия угрожают погрузить Судан в более широкий конфликт и сделать переход страны к гражданскому правлению еще более трудным.