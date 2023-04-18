Переворот у Судані: 270 людей вбито і 2600 отримали поранення під час бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), внаслідок насильства, яке спалахнуло в Судані в суботу, вже 270 людей загинули і 2600 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Аxios.
Цитата
"Я засуджую всі людські жертви, і ми солідарні з нашими братами та сестрами в Судані", - заявив у вівторок у Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус.
Деталі
За його словами, допомога, яку ВООЗ передала медичним установам до початку бойових дій, уже витрачено. Оскільки бойові дії ще продовжуються, організувати подальше постачання неможливо. За словами Тедроса, у лікарнях столиці Хартума не вистачає матеріалів для лікування поранених.
"Надходять тривожні повідомлення про те, що деякі медичні установи розграбовані, а інші використовуються у військових цілях", - сказав він.
Суданські військові та конкуруючі Сили оперативної підтримки заявили у вівторок, що вони дотримуватимуться 24-годинного припинення вогню після чотирьох днів кровопролитних боїв по всій країні.
Генерал армії Шамс ель-Дін Каббаші повідомив телеканалу "Аль-Арабія", що припинення вогню розпочнеться о 18:00 за місцевим часом і триватиме лише 24 години. Коротше гуманітарне перемир'я в неділю повністю не дотримувалося.
Доповнення
Нещодавні бойові дії спалахнули в суботу в столиці Хартумі та в інших містах по всій країні, оскільки напруження між головнокомандувачем армією генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лідером Сил оперативної підтримки, відомим як Хемедті досягло межі.
Пара очолила військовий переворот у жовтні 2021 року, зірвавши перехід до демократії, який розпочався після повалення давнього правителя Омара аль-Башира внаслідок народного повстання чотири роки тому.
Але розбіжності між двома генералами почали швидко загострюватися, особливо після того, як у грудні минулого року військові, RSF та коаліція цивільних партій підписали попередню політичну угоду, за якою військові погодилися передати владу.
Недавні бойові дії загрожують занурити Судан у ширший конфлікт і зробити перехід країни до цивільного правління ще важчим.