Переворот в Судане: 270 человек убиты и 2600 получили ранения во время боевых действий

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"Я осуждаю все человеческие жертвы, и мы солидарны с нашими братьями и сестрами в Судане", - заявил во вторник в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Детали

По его словам, помощь, которую ВОЗ передала медицинским учреждениям до начала боевых действий, уже израсходована. Поскольку боевые действия еще продолжаются, организовать дальнейшие поставки невозможно. По словам Тедроса, в больницах столицы Хартума не хватает материалов для лечения раненых.

"Поступают тревожные сообщения о том, что некоторые медицинские учреждения разграблены, а другие используются в военных целях", - сказал он.

Суданские военные и конкурирующие Силы оперативной поддержки заявили во вторник, что они будут придерживаться 24-часового прекращения огня после четырех дней кровопролитных боев по всей стране.

Генерал армии Шамс эль-Дин Каббаши сообщил телеканалу "Аль-Арабия", что прекращение огня начнется в 18:00 по местному времени и продлится всего 24 часа. Гуманитарное перемирие в воскресенье полностью не соблюдалось.

Дополнение

Недавние боевые действия вспыхнули в субботу в столице Хартуме и в других городах по всей стране, поскольку напряжение между главнокомандующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лидером Сил оперативной поддержки, известным как Хемедти, достигло предела.

Пара возглавила военный переворот в октябре 2021 года, сорвав переход к демократии, который начался после свержения древнего правителя Омара аль-Башира в результате народного восстания четыре года назад.

Но разногласия между двумя генералами начали быстро обостряться, особенно после того, как в декабре прошлого года военные, RSF и коалиция гражданских партий подписали предварительное политическое соглашение, по которому военные согласились передать власть.

Недавние боевые действия угрожают погрузить Судан в более широкий конфликт и сделать переход страны к гражданскому правлению еще более трудным.