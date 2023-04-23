Боевые действия в Судане: США и Британия эвакуировали своих дипломатов

Детали

Специальные силы США утром в воскресенье начали спасательную миссию для около 100 сотрудников посольства и их родственников, прилетев вертолетами Chinook, чтобы доставить их на военную базу в Джибути.

Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские силы также «завершили сложную и быструю эвакуацию британских дипломатов и их семей из Судана на фоне значительной эскалации насилия и угроз в адрес персонала посольства».

Президент США Джо Байден осудил насилие, которое всколыхнуло северо-восточную африканскую страну с историей военных переворотов, заявив, что это «бессовестно и должно прекратиться».

AFP сообщает, что также были зафиксированы длинные колонны автомобилей и автобусов Организации Объединенных Наций, которые выезжали из Хартума на восток в Порт-Судан на Красном море, 850 километров.

И Франция, и Германия 23 апреля заявили, что начали операции по эвакуации, которая поможет европейским гражданам и другим гражданам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эвакуация из Судана: в Джибути прибыл французский самолет

Напомним

Недавние боевые действия вспыхнули в столице Хартуме и в других городах по всей стране, поскольку напряжение между главнокомандующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мохамедом Хамданом Дагало, лидером Сил оперативной поддержки, известным как Хемедти достигло предела.

Генералы возглавили военный переворот в октябре 2021 года, сорвав переход к демократии, который начался после свержения правителя Омара аль-Башира в результате народного восстания четыре года назад.

Но разногласия между двумя генералами начали быстро обостряться, особенно после того, как в декабре прошлого года военные, RSF и коалиция гражданских партий подписали предварительное политическое соглашение, по которому военные согласились передать власть.

Недавние боевые действия угрожают погрузить Судан в более широкий конфликт и сделать переход страны к гражданскому правлению еще более трудным.