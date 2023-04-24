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Помічника військового аташе Єгипту застрелили у столиці Судану

Помічника військового аташе Єгипту застрелили у столиці Судану

Київ • УНН

 • 438313 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Помічника військового аташе Єгипту в Судані застрелили Сили швидкого реагування. Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на армію Судану передає УНН.

Цитата

«Помічника військового аташе Єгипту в Судані було вбито внаслідок обстрілу воєнізованими силами оперативної підтримки, коли він їхав на своїй машині в столиці країни Хартумі», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Бої, що вирують у Судані, стали причиною загибелі понад 420 осіб і спровокували операції з евакуації іноземних громадян і співробітників посольств автомобільним, повітряним і морським транспортом.

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