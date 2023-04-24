Помічника військового аташе Єгипту застрелили у столиці Судану
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Помічника військового аташе Єгипту в Судані застрелили Сили швидкого реагування. Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на армію Судану передає УНН.
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«Помічника військового аташе Єгипту в Судані було вбито внаслідок обстрілу воєнізованими силами оперативної підтримки, коли він їхав на своїй машині в столиці країни Хартумі», - йдеться в повідомленні.
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Бої, що вирують у Судані, стали причиною загибелі понад 420 осіб і спровокували операції з евакуації іноземних громадян і співробітників посольств автомобільним, повітряним і морським транспортом.