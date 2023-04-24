Бои в Судане продолжаются 10-й день: известно о более 420 жертвах, западные страны проводят эвакуацию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Бои, бушующие в Судане, стали причиной гибели более 420 человек и спровоцировали операции по эвакуации иностранных граждан и сотрудников посольств автомобильным, воздушным и морским транспортом, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
Согласно местным сообщениям, понедельник начался в Хартуме как тихий день, на фоне того, как зарубежные страны поспешили эвакуировать своих граждан.
Бои бушевали в западном регионе Дарфура, где группа помощи «Врачи без границ» заявила, что их медики в городе Эль-Фашир были «перегружены» количеством пациентов с огнестрельными ранениями, многие из которых – дети.
В ходе других боевых действий армия заявила, что отразила нападение военизированной группы "Сил оперативной поддержки" (RSF) на тюрьму Кобер в Хартуме, где содержались давний правитель Судана Омар аль-Башир с момента его свержения в 2019 году и бывшие представители его движения.
По данным ООН, с начала боевых действий 15 апреля более 420 человек были убиты и тысячи ранены.
Некоторые больницы были обстреляны, а другие разграблены, в результате чего более двух третей этих медицинских учреждений в Хартуме и соседних регионах "вышли из строя", заявил профсоюз врачей.
Агентство США по международному развитию заявило, что наращивает помощь людям, оказавшимся между воюющими группировками.
По данным службы мониторинга NetBlocks, в воскресенье в Судане произошел «почти полный коллапс» интернета и телефонной связи.
Эвакуация
Швеция заявила, что все сотрудники ее посольства в Хартуме, их семьи и неустановленное количество других шведов были эвакуированы в соседнюю Джибути.
Самолет ВВС Германии со 101 эвакуированным из Судана человеком приземлился в Берлине.
Нидерландский военный самолет с эвакуированными людьми вылетел из Судана в Иорданию. По данным Министерства иностранных дел страны, на борту находились граждане Нидерландов и представители других национальностей.
Федеральное министерство иностранных дел Швейцарии сообщило в Twitter, что Швейцария закрыла свое посольство в Хартуме и эвакуировала сотрудников и их семьи.
МИД Франции сообщил в твите, что "посольство Франции в Судане закрыто до дальнейшего уведомления". Накануне первый самолет для репатриации граждан Франции, Европы и других стран приземлился в Джибути, о чем сообщил президент страны Эммануэль Макрон в Twitter.
Министерство иностранных дел Египта сообщило, что по суше эвакуированы 436 граждан. Ранее сообщалось, что в соседней стране проживает более 10 тысяч египтян.
Другие зарубежные страны, которые готовят эвакуацию, включают Южную Корею и Японию, которые направили свои силы в соседние страны.
Индия заявила, что имеет два самолета ВВС «в режиме ожидания» в Саудовской Аравии, а военно-морской корабль прибыл в Порт-Судан, но любая эвакуация «будет зависеть от ситуации с безопасностью», говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
Напомним
МИД Украины работает над вопросом эвакуации украинцев из зоны боевых действий в Судане.