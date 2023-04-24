Бої в Судані тривають 10-й день: відомо про понад 420 жертв, західні країни проводять евакуацію

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Згідно з місцевими повідомленнями, понеділок розпочався у Хартумі як тихий день, на тлі того, як закордонні країни поспішили евакуювати своїх громадян.

Бої вирували у західному регіоні Дарфура, де група допомоги «Лікарі без кордонів» заявила, що їхні медики в місті Ель-Фашир були «перевантажені» кількістю пацієнтів із вогнепальними пораненнями, багато з яких – діти.

Під час інших бойових дій армія заявила, що відбила напад воєнізованої групи "Сил оперативної підтримки" (RSF) на в'язницю Кобер у Хартумі, де утримувалися давній правитель Судану Омар аль-Башир з моменту його повалення у 2019 році та колишні представники його руху.

За даними ООН, з початку бойових дій 15 квітня понад 420 людей було вбито та тисячі поранено.

Деякі лікарні були обстріляні, а інші розграбовані, внаслідок чого понад дві третини цих медичних закладів у Хартумі та сусідніх регіонах "вийшли з ладу", заявила профспілка лікарів.

Агентство США з міжнародного розвитку заявило, що нарощує допомогу людям, які опинилися між воюючими угрупованнями.

За даними служби моніторингу NetBlocks, у неділю в Судані стався «майже повний колапс» інтернету та телефонного зв'язку.

Евакуація

Швеція заявила, що всі співробітники її посольства в Хартумі, їхні сім'ї та невстановлена кількість інших шведів були евакуйовані до сусідньої Джібуті.

Літак ВПС Німеччини зі 101 евакуйованою з Судану людиною приземлився в Берліні.

Нідерландський військовий літак із евакуйованими людьми вилетів із Судану до Йорданії. За даними Міністерства закордонних справ країни, на борту перебували громадяни Нідерландів та представники інших національностей.

Федеральне міністерство закордонних справ Швейцарії повідомило у Twitter, що Швейцарія закрила своє посольство в Хартумі та евакуювала співробітників та їхні родини.

МЗС Франції повідомило у твіті, що "посольство Франції в Судані закрите до подальшого повідомлення". Напередодні перший літак для репатріації громадян Франції, Європи та інших країн приземлився в Джибуті, про що повідомив президент країни Еммануель Макрон у Twitter.

Міністерство закордонних справ Єгипту повідомило, що сушею евакуйовано 436 громадян. Раніше повідомлялося, що у сусідній країні проживає понад 10 тисяч єгиптян.

Інші зарубіжні країни, які готують евакуацію, включають Південну Корею та Японію, які направили свої сили до сусідніх країн.

Індія заявила, що має два літаки ВПС «в режимі очікування» в Саудівській Аравії, а військово-морський корабель прибув до Порт-Судан, але будь-яка евакуація «залежатиме від ситуації з безпекою», йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо

МЗС України працює над питанням евакуації українців з зони бойових дій у Судані.