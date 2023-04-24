МЗС працює над питанням евакуації українців з зони бойових дій у Судані: уже є список охочих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України опрацьовує питання евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій у Судані - уже є список охочих виїхати з країни, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook, пише УНН.
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"Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані. МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти", - написав реник МЗС.
Деталі
З його слів, українська сторона також підтримує зв'язок із міжнародними партнерами.
"Зможемо повідомити більше деталей про евакуацію, щойно це буде безпечно для громадян", - вказав речник МЗС.
Також він надав перелік контактів для отримання консульської допомоги українцям у Судані.
Нагадаємо
У МЗС України через загострення безпекової ситуації в Хартумі рекомендують українцям утриматись від поїздок до Судану.