МИД работает над вопросом эвакуации украинцев из зоны боевых действий в Судане: уже есть список желающих

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"Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопрос обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности", - написал представитель МИД.

Детали

По его словам, украинская сторона также поддерживает связь с международными партнерами.

"Сможем сообщить больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно для граждан", - указал спикер МИД.

Также он предоставил перечень контактов для получения консульской помощи украинцами в Судане.

Напомним

В МИД Украины из-за обострения ситуации с безопасностью в Хартуме рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Судан.