Загострення ситуації в Судані: у МЗС дали рекомендації українцям

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"У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан м. Хартум рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває — уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У МЗС рекомендують українцям в Судані повідомити свої дані посольству України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на емейл: [email protected], або почесному консульству України в Хартумі: +249 91 230 2520.

Для отримання допомоги у разі загрози життю або здоров‘ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям слід звертатися за вищевказаними контактами або на «гарячу лінію» МЗС України: +380442381588 або на емейл: [email protected].

Нагадаємо

У столиці Судану Хартум і деяких інших містах спалахнули бої між основною армією і Силами швидкого реагування (SRF).