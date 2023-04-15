У Судані спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У столиці Судану Хартум і деяких інших містах спалахнули бої між основною армією і Силами швидкого реагування (SRF), пише УНН з посиланням на низку іноЗМІ.
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Як повідомляє Anadolu Ajansı, у столиці відбуваються перестрілки в районах Еркевіт, околицях Генштабу, а також поруч із резиденцією лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
Обидві сторони використовують важке озброєння, тому над столицею здіймається густий дим. Зокрема, сутички відбуваються і в інших містах – в Умдурмані, Бахрі та Мараві.
Як пише Al Jazeera, конфлікт почався з того, що Сили швидкого реагування звинуватили регулярну армію Судану в "жорстокому нападі". Видання пише, що останні оточили одну з її баз і відкрили вогонь із важкого озброєння.
Уточнюється, що йдеться про "широкомасштабну атаку" із застосуванням різних видів озброєння.
Армія Судану звинувачує SRF у “атаці на військові посади”. Видання пише, що Сили швидкого реагування спробували взяти штурмом штаб Головного командування.
"Бійці Сил швидкого реагування атакували кілька армійських таборів у Хартумі та в інших районах Судану. Зіткнення тривають, і армія виконує свій обов'язок із захисту країни", - сказав бригадний генерал Набіл Абдалла.
Тим часом, Reuters з місця подій повідомляє? що Сили швидкого реагування заявили про контроль над міжнародним аеропортом Хартума. До цього повідомлялося, що аеропорт Судану перестав приймати і випускати літаки, а в різних районах столиці тривають перестрілки.
“Кореспондент Reuters бачив гармати і бронетехніку, розгорнуті на вулицях, і чув звуки пострілів із важкого озброєння поблизу штаб-квартир як армії, так і Cил швидкого реагування", - зазначає видання.
У Хартумі (Судан) спалахнули бої між Суданськими збройними силами (СВС) і Силами швидкої підтримки (СШП). Останні вважаються прихильниками поваленого диктатора Омара аль-Башира.
Башира розшукує за воєнні злочини в Дарфурі МКС. Наразі він перебуває в суданській в'язниці… pic.twitter.com/awMhABn9os
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У столиці Судану Хартумі відбуваються сутички між армією і спецназом. pic.twitter.com/o66V1U9tLs— 301 Military (@301military) 15 квітня 2023
Доповнення
Минулого року суданські військові та цивільні групи підписали угоду про припинення кризи.