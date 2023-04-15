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В Судане вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования

В Судане вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования

Киев • УНН

 • 731992 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В столице Судана Хартум и некоторых других городах вспыхнули бои между основной армией и Силами быстрого реагирования (SRF), пишет УНН со ссылкой на ряд иноСМИ.

Детали

Как сообщает Anadolu Ajansı, в столице происходят перестрелки в районах Эркевит, окрестностях Генштаба, а также рядом с резиденцией лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Обе стороны используют тяжелое вооружение, поэтому над столицей поднимается густой дым. В частности, столкновения происходят и в других городах – в Умдурмане, Бахре и Мараве.

Как пишет Al Jazeera, конфликт начался с того, что Силы быстрого реагирования обвинили регулярную армию Судана в "жестоком нападении". Издание пишет, что последние оцепили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелого вооружения.

Уточняется, что речь идет о "широкомасштабной атаке" с применением различных видов вооружения.

Армия Судана обвиняет SRF в “атаке на военные должности”. Издание пишет, что Силы быстрого реагирования попытались взять штурмом штаб Главного командования.

"Бойцы Сил быстрого реагирования атаковали несколько армейских лагерей в Хартуме и в других районах Судана. Столкновения продолжаются, и армия выполняет свой долг по защите страны", — сказал бригадный генерал Набил Абдалла.

Тем временем, Reuters с места событий сообщает, что Силы быстрого реагирования заявили о контроле над международным аэропортом Хартума. До этого сообщалось, что аэропорт Судана перестал принимать и выпускать самолеты, а в разных районах столицы идут перестрелки.

“Корреспондент Reuters видел пушки и бронетехнику, развернутые на улицах, и слышал звуки выстрелов из тяжелого вооружения вблизи штаб-квартир как армии, так и Cил быстрого реагирования", - отмечает издание.

Fightings in Khartoum, Sudan, between the Sudan Armed Forces (SAF) and Rapid Support Forces (RSF) have broken out. The latter are considered supporters of ousted dictator Omar al-Bashir.

Bashir is wanted for war crimes in Darfur by the ICC. He is currently in a Sudanese prison… pic.twitter.com/awMhABn9os

— (((Tendar))) (@Tendar) April 15, 2023

There are clashes between the army and the special forces in the Sudanese capital Khartoum. pic.twitter.com/o66V1U9tLs

— 301 Military (@301military) April 15, 2023

Дополнение 

В прошлом году суданские военные и гражданские группы подписали соглашение о прекращении кризиса.

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