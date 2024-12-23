Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Зимними вечерами хочется уюта и тепла, особенно в вечер перед Рождеством. УНН подготовил для вас подборку интересных согревающих напитков от традиционного украинского компота до более экзотических.

Узвар со специями от Евгения Клопотенко

В этом рецепте повар советует использовать мед вместо сахара, а кроме гвоздики вы можете добавить и другие пряности по вкусу.

Ингредиенты:

350 г сухофруктов (или готовый набор для узвара)

3 л воды

7-8 ст. л. меда

3 бутона гвоздики

1 ст. л. мака

Этапы приготовления:

- Сушеные фрукты и ягоды или их готовый набор выложите в дуршлаг и тщательно промойте под проточной водой.

- После этого выложите в большую кастрюлю и залейте 3 л воды. Варите на маленьком огне в течение 30 минут под крышкой, чтобы вкус получился более насыщенным.

- Выключите огонь и добавьте 3 бутона гвоздики и 1 ст. л. мака, хорошо перемешайте и оставьте узвар остывать.

- Когда узвар немного остынет и станет теплым, добавьте мед. перемешайте, пока он не растворится. Мы добавляем 7-8 ст. л. меда, и вы можете дать немного меньше или больше, пробуйте.

- Хорошо охладите напиток и подавайте к столу.

Рецепт безалкогольного пунша от жены посла Германии в Украине

Жена Посла Германии в Украине, г-жа Николь Егер-Койдль, поделилась проверенным рецептом безалкогольного пунша. Ингредиенты: 1 л яблочного сока 1 л виноградного сока темных сортов 500 мл апельсинового сока 500 мл вишневого сока (по желанию) 2 лимона 6 шт. гвоздики 1 палочка корицы 2 шт. бодяну имбирь, мускатный орех и кардамон (по желанию). Смешайте и нагрейте соки, постепенно добавляя остальные ингредиенты. Важно не доводить до кипения. Оставьте настаиваться на 20 мин. Готово!

Глинтвейн (алкогольный)

Традиционный глинтвейн пахнет теплыми праздничными пряностями. Мы предлагаем интересный рецепт от Эктора Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Яблочный сидр-500 мл (можно заменить яблочным соком);

Красное вино-750 мл;

Корица-2 палочки;

Апельсиновый сок-125 мл;

Мед - 0,5 стакана;

Анис-по вкусу.

Приготовление:

- Смешиваем сидр и вино.

- Добавляем мед, корицу и щепотку аниса.

- Нагреваем напиток около 3-4 минут, но не даем ему закипеть.

- В конце наливаем апельсиновый сок.

- Внимательно подбирайте яблочный сидр-он должен быть из натуральных составляющих.

Еще один известный шеф-повар Джеми Оливер предлагает свой интересный рецепт глинтвейна.

Ингредиенты:

Клементин (сорт мандарин – - 2 шт;

Лимон-1 шт;

Лайм-1 шт;

Сахарная пудра-200 г;

Гвоздика-6 шт;

Корица-1 палочка;

Лавровый лист – 3 шт;

Мускатный орех - 1 целый, для терки;

Ваниль-1 шт;

Бадьян-2 шт;

Ваниль-1 шт;

Красное вино - 2 бутылки.

Приготовление:

- Используя нож для чистки овощей, срезать крупные кусочки кожуры с клементинов, лимона и лайма.

- Положить сахар в большую кастрюлю, добавить кусочки кожуры и выжать сок клементина. Добавьте гвоздику, палочку корицы, лавровый лист и 10-12 раз натрите мускатный орех.

- Разрежьте стручки ванили пополам и добавьте, затем налейте достаточно красного вина, чтобы покрыть сахар.

- Нагрейте, пока сахар полностью не растворится в красном вине, затем доведите до кипения. Держать смесь на огне около 4-5 минут, или пока не получите красивый густой сироп.

- Когда сироп будет готов, убавить огонь до минимума и добавить бадьян и другое вино.

- Осторожно нагреть напиток и примерно через 5 минут, когда он станет теплым и вкусным, разлить его в термостойкие чашки/бокалы и подать.

Глинтвейн из виноградного сока

Ингредиенты:

900 граммов красного виноградного сока,

150 граммов воды,

кислое яблоко,

специи: корица, кардамон, гвоздика, бадьян,

лимонная цедра.

Приготовление:

- Яблоко помой и порежь на ломтики.

- В большую кастрюлю вылей сок, воду, добавь специи, цедру и яблоко. Доведи до кипения и сразу после этого снимай с огня. Накрой крышкой и дай постоять час.

- Перед подачей подогрей напиток до нужной температуры.

Пряный клюквенный горячий Тодди

Ингредиенты:

2 стакана клюквенного сока без сахара

½ Небольшого апельсина

2 палочки корицы

маленький кусочек свежего имбиря

½ Чайной ложки черного перца горошком

½ Чайной ложки гвоздики

2 звездочки аниса

¼ - 1/2 стакана меда

100-120 г бурбона

Приготовление:

- В небольшую кастрюлю влейте клюквенный сок, добавьте апельсин, палочки корицы, имбирь, перец горошком, гвоздику и анис и доведите до кипения на среднем огне.

- Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и прокипятите 10 минут.

- Затем снимите с огня и накройте крышкой еще на несколько минут.

- Снимите крышку, процедите смесь и верните ее в кастрюлю.

- Добавьте мед по вкусу.

- Налейте от 50-60 г бурбона в каждый стакан , добавьте горячий сок со специями. Перемешайте и наслаждайтесь

Французский горячий шоколад

Ингредиенты на одну порцию:

30 г темного шоколада (с высоким содержанием какао)

1 стакан молока

1 стакан сладких сливок

корица, ваниль, небольшие кусочки шоколада, взбитые сливки и другие добавки по желанию

Приготовление:

- На медленном огне в кастрюле с толстым дном нагрейте постепенно нагрейте молоко и сливки. Если вы хотите добавить ваниль, то можете добавить ее именно на этом этапе.

- Пока молочно-сливочная смесь нагревается измельчите шоколад. Когда смесь нагреется положите к ней шоколад и размешивайте пока он не растает.

- Налей горячий шоколад в чашку. Украсить можно взбитыми сливками, корицей и кусочками шоколада.

Эг-ног

Этот напиток популярен во многих странах мира, больше всего его употребляют именно в период рождественских праздников.

Ингредиенты:

молоко-500 мл

сливки-400 мл

сахар-150 гр

свежие яйца - 6 шт

ром или бурбон-350 мл

ваниль-1 стручок

корица-3 палочки

мускатный орех-1 ч л

Приготовление:

- Смешайте молоко, сливки, корицу, семена ванили и мускатный орех. Довести до кипения. Затем выключить огонь и дать молоку остыть.

- Яйца разделить на желтки и белки. Белки убрать в холодильник.

- Взбить желтки с сахаром в густую массу.

- Постепенно влить остывшее молоко, продолжая взбивать пока смесь не станет однородной.

- Добавить ром и перемешать.

- Разлить в стеклянные бутылки и убрать в холодильник минимум на 12 часов.

- Перед подачей взбить яичные белки с небольшим количеством сахара до мягких пиков. Аккуратно переложить в эг-ног и перемешать.

- Разлить напиток по порционным стаканам и подавать, посыпав мускатным орехом