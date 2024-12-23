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"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Киев  •  УНН

 • 8422 просмотра

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"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств.

Поправки к законопроекту №11493 о квотировании поставок лекарств, в том числе и критических, среди которых инсулин, вакцины и антибиотики, вернет украинцев к страшным советским временам коррупции. Об этом заявил председатель правления "Всеукраинской фармацевтической палаты", член совета Международной федерации фармацевтов, член Американской ассоциации фармацевтов Олег Климов в интервью УНН.

"Я хочу сказать как фармацевт с 50-летним стажем, мы помним опыт квотирования лекарств в советское время. Мы знаем, что такое квотирование: сидел Петр и считал, кто "занес" и сколько, чтобы выписать квоту. Мы таким образом возвращаемся к страшным советским временам коррупции", - отметил Климов.

Эксперт подчеркнул, что современная система поставки лекарств в Украине лишена таких практик, и главной проблемой является не доступность лекарств, а финансовая нагрузка на пациентов.

"Сегодня нет проблемы купить лекарства, есть проблема в человеке, потому что государство не поддерживает его, и я, как пациент, вынужден 100% брать все расходы на себя. В Евросоюзе часть расходов берет на себя государство. За 30 лет у нас не создана система обязательного медицинского страхования. А это инструмент, который уменьшает нагрузку на пациента", - указал он.

Климов подчеркнул, что фармацевтическое сообщество поддерживает идею адаптировать украинский фармрынок под европейское законодательство, но для этого нужно, чтобы принимали участие все субъекты - государство, производитель, дистрибьютор, аптека и население.

Отметим, в конце ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11493, который имел целью упростить регистрацию лекарственных средств для централизованных закупок. Однако ко второму чтению в документ могут внести правки, которые вызвали широкий резонанс в фармацевтическом сообществе. Основные риски, на которые обращают внимание эксперты, касаются усиления бюрократии, усложнения поставок лекарств и негативного влияния на доступность медпрепаратов для граждан.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаЗдоровье