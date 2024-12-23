Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца
Киев • УНН
Джина Шумахер, дочь легендарного гонщика Михаэля Шумахера, объявила о своей беременности. Она ждет девочку от своего мужа Яна Бетке, с которым она вступила в брак в сентябре на Майорке.
Многократный рекордсмен "Формулы-1" Михаэль Шумахер станет дедушкой. Его дочь Джина объявила, что беременна ребенком своего мужа Яна Бетке, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Дочь Михаэля Шумахера Джина поделилась в своем Instagram новостью о беременности.
Она опубликовала фотографии жеребенка, стоящего рядом с розовыми шарами.
"С нетерпением жду появления нашей маленькой девочки", — подписана фотография.
В сентябре Джина вышла замуж за Яна Бетке на роскошной вилле семьи Шумахер на Майорке, которую они купили за 27 миллионов фунтов стерлингов в 2017 году.
Напомним
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