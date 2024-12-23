"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

В этом году стоимость среднего продуктового набора в Украине выросла на 13-14%. Больше всего подорожали базовые продукты, такие как овощи, хлеб, крупы, макароны и сливочное масло, из-за роста цен на сырье и снижения объемов производства. В то же время цены на мясо и премиум-сегмент остались относительно стабильными. Такое мнение высказал журналисту УНН исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

"Стоимость среднего продуктового набора за этот год выросла на 13-14%, но нужно понимать, что в нем есть дешевые продукты и дорогие. В нем есть продукты, которые выросли на 3%, а есть и те, которые выросли в 2,5 раза больше", - говорит Пендзин.

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Он отмечает, что когда мы говорим о продовольственной корзине, то в среднем она выросла при общей инфляции в 11%.

Эксперт рассказал, что именно дешевые продукты выросли в цене.

"Овощи, хлеб, крупы, макароны, то есть базовые продукты. Особенно выросли цены на сливочное масло, потому что поднялись цены на молоко и сырье, и в реальности стали меньше производить масла. То есть дешевые продукты выросли в цене больше всего. А вот мясо выросло на 3%", - добавил он.

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Пендзин рассказал, что дорогой сегмент продуктов остался примерно на том же уровне цен, что и в начале года. Это мясо, премиум-сыры, рыба.

Он объясняет эту тенденцию так:

"Чем человек богаче, тем больше он будет есть мяса и сыров, а чем человек беднее, тем больше он будет есть хлеба и картофеля. По исследованию Центра Разумкова у нас 44% украинцев начали экономить на питании. Условно, у нас есть средний класс, который особенно себе ни в чем не отказывал в плане продуктов, но с падением реальных доходов населения средний начал экономить на питании и "сползать" на дешевые продукты, на которых сидели малообеспеченные люди. То есть в стране повысился спрос на дешевые продукты в связи с падением покупательной способности".

Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время, из-за праздников, цены вырастут еще больше, ведь теперь украинцы празднуют Рождество 2 раза.

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"Праздники будут создавать спрос на премиум-сегмент продуктов, которые также достаточно быстро начнут расти в этот "новогодний" период, но потом они перестанут расти и даже подешевеют", - добавил он.

Напомним

Из-за засухи и падения покупательной способности "борщевой набор" подорожал в 2,5 раза. Эксперт прогнозирует замедление роста цен на дешевые продукты до середины декабря и подорожание премиум-сегмента.