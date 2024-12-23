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Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Киев  •  УНН

 • 32241 просмотра

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Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады.

Центр позвоночника известной сети "Респайн" (Respine) в Броварах скоро будет отмечать 5-летие работы. Он стал центром инновационного подхода к реабилитации и восстановлению здоровья, куда приезжают пациенты со всей Киевской области. Как рассказала УНН руководитель центра, врач-реабилитолог и вертебролог Елена Прудка, выбор города был не случайным, ведь он активно развивается.

Бровары заслуженно считаются одним из самых комфортных городов для ведения бизнеса. Местная власть во главе с Броварским городским головой Игорем Сапожко активно способствует развитию предпринимательства, создавая комфортные условия для инвесторов и местных бизнесменов. Благодаря поддержке города, в Броварах успешно реализуются программы государственного и международного финансирования, направленные на развитие инфраструктуры, поддержку бизнеса и создание новых рабочих мест.

Системная поддержка предпринимателей, в частности грантовые программы, льготные условия для стартапов и помощь в адаптации бизнеса к современным вызовам, стали основой для формирования благоприятного бизнес-климата. Такие условия способствовали развитию инновационных проектов, одним из которых является Центр позвоночника сети "Респайн" (Respine), который скоро будет отмечать 5-летие своей работы.

"Я сама жительница Броваров, и город молодой, активно развивающийся. На тот момент мы увидели, что таких услуг, как наши, здесь просто не существовало", - рассказала Елена Прудка о том, почему именно в Броварах решили открыть еще один филиал известного Центра.

От подвального помещения до современного двухэтажного центра

По словам руководителя, первый шаг к созданию Центра был сделан в небольшом подвальном помещении площадью 80 квадратных метров. Там был массажный кабинет, кабинет врача и зал для занятий. Так работали 3 года.

Однако война внесла свои коррективы. "Когда началось полномасштабное вторжение, многие сотрудники уехали, но те, кто остался, возобновили работу через полтора месяца. Нас было пятеро", - вспоминает Елена Прудка.

А потом, по ее словам, начались трудности, связанные с отключениями электроэнергии. "Зиму мы как-то пережили, а потом я сказала руководству, что давайте искать другое помещение. И поэтому мы год назад нашли помещение по улице Львовская, 2а. Это двухэтажное здание... Нас устроило, потому что там и тепло, и свет, и много места. И сейчас мы уже год, как там работаем", - рассказала руководитель броварского Центра позвоночника.

Елена Прудка отметила, что для расширения деятельности центра она воспользовалась грантовой поддержкой. "Мы с сыном получили два гранта на общую сумму 500 тысяч гривен, которые направили на приобретение оборудования. Также воспользовались программами трудоустройства молодежи и лиц с инвалидностью", - рассказала она.

Уникальные методы и программы для пациентов

Центр предлагает широкий спектр услуг, в частности биомеханную терапию и кинезиотерапию по методу Бубновского. "У нас три такие установки, и они заняты целый день, каждый час идет занятие", - отметила руководитель. Центр также предоставляет физиотерапевтические процедуры, которые пользуются большой популярностью среди пациентов.

По ее словам, пациентов сейчас очень много, они приезжают не только из Броваров и района, но и из Переяслава, Яготина и других городов Киевской области.

Кроме того, броварской Центр Позвоночника активно поддерживает военных, предоставляя им бесплатные услуги. "Мы предлагаем 10 бесплатных физиопроцедур и скидки 30% на массажи и дальнейшие процедуры. Это наша инициатива, наш способ поблагодарить защитников", - отмечает Елена Прудка.

Она отметила, что Центр позвоночника в Броварах продолжает развиваться и планирует расширять спектр услуг. "Мы стремимся помогать еще большему количеству людей и внедрять новые методы реабилитации", - подытожила Елена Прудка.

Добавим

В Броварах при городском совете работает Центр по поддержке бизнеса, где предприниматели и люди, которые только планируют открыть свое дело, могут получить бесплатные консультации по вопросам регистрации бизнеса, аренды помещений и получения грантов. В этом году в Центр обратилось около 150 человек, преимущественно представители микро- и малого бизнеса.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - сейчас их насчитывается более 18 тысяч. 

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной громаде генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества, в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль, Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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