Зберегли виробництво та маємо збільшення кількості підприємців – мер Броварів про бізнес-клімат в громаді під час війни
Київ • УНН
У Броварській громаді збільшилася кількість підприємців та фірм під час воєнного стану. Мер Ігор Сапожко повідомив про залучення 466 млн грн інвестицій та створення 600 нових робочих місць.
У Броварській громаді Київської області за період воєнного стану збільшилася кількість різноманітних фірм та фізичних осіб-підприємців. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.
Деталі
Загалом, у Броварській громаді наданий час зареєстровано понад 18 тисяч різноманітних суб’єктів підприємницької діяльності.
"І в 2022 і в 2023 роках в нашій громаді збільшувалася кількість фізичних осіб-підприємців. Нині в нашій громаді їх нараховується більш як десять тисяч. Також за минулий рік маємо зростання кількості мікро та малих підприємств. Загалом, майже 95% бізнесу в нашій громаді - це саме мікропідприємництво, яке охоплює різноманітні сфери бізнес-діяльності: надання побутових послуг, торгівля, ресторанний та готельний бізнес, транспортні послуги, інформаційно-консультаційного обслуговування, і багато чого іншого.
Це означає, що, попри повномасштабне російське вторгнення та непросту ситуацію в державі, жителі нашої громади хочуть займатися бізнесом, сплачувати податки, створювати нові робочі місця. А ми, як влада, в рамках наших повноважень повинні створити для цього комфортні умови", - зазначив Ігор Сапожко.
Інфраструктурне забезпечення, допомога з пошуком робочої сили – економіст розповів, як влада громад може сприяти відкриттю нових підприємств16.10.24, 17:03 • 119732 перегляди
За словами мера Броварів, у 2022 році одним з ключових завдань було не допустити закриття промислових підприємств громади.
Наші підприємства займаються виробництвом харчових продуктів, напоїв, одягу, текстилю, хімічної та фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів, колісної техніки. Більше третини з них до повномасштабного вторгнення працювали на зовнішні ринки. Російська агресія призвела до порушення торговельних зв’язків. Підприємства не могли відвантажувати продукцію, вчасно отримувати сировину, працівники виїжджали за кордон або в інші регіони України, декілька підприємств зазнали пошкоджень внаслідок ворожих атак. Восени до всіх цих проблем додалися блекаути. І я вдячний всім керівникам та власникам підприємств, які зуміли адоптуватися до нових умов, та відновили виробництво. Більше того, деякі з них облаштовують нові виробничі лінії та складські приміщення
Мер Броварів додав, що влада громади максимально намагається стимулювати підприємницьку діяльність. Зокрема, з цією метою проводяться електронні торги з продажу права оренди земельних ділянок, передаються в оренду вільні комунальні приміщення. Окрім цього, міська рада активно залучає міжнародних партнерів, різноманітні профільні організації та фонди, які реалізовують у громаді проєкти з підтримки бізнес-діяльності.
Нагадаємо
Міський голова Броварів Ігор Сапожко розповів УНН, що за час воєнного стану в рамках реалізації 76 інвестиційних проєктів вдалося залучити понад 466 мільйонів гривень інвестицій та створити майже 600 нових робочих місць.