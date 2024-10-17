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Зберегли виробництво та маємо збільшення кількості підприємців – мер Броварів про бізнес-клімат в громаді під час війни

Київ • УНН

 • 114072 перегляди

У Броварській громаді збільшилася кількість підприємців та фірм під час воєнного стану. Мер Ігор Сапожко повідомив про залучення 466 млн грн інвестицій та створення 600 нових робочих місць.

Зберегли виробництво та маємо збільшення кількості підприємців – мер Броварів про бізнес-клімат в громаді під час війни

У Броварській громаді Київської області за період воєнного стану збільшилася кількість різноманітних фірм та фізичних осіб-підприємців. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

Деталі

Загалом, у Броварській громаді наданий час зареєстровано понад 18 тисяч різноманітних суб’єктів підприємницької діяльності. 

"І в 2022 і в 2023 роках в нашій громаді збільшувалася кількість фізичних осіб-підприємців. Нині в нашій громаді їх нараховується більш як десять тисяч. Також за минулий рік маємо зростання кількості мікро та малих підприємств. Загалом, майже 95% бізнесу в нашій громаді - це саме мікропідприємництво, яке охоплює різноманітні сфери бізнес-діяльності: надання побутових послуг, торгівля, ресторанний та готельний  бізнес, транспортні послуги, інформаційно-консультаційного обслуговування, і багато чого іншого.

Це означає, що, попри повномасштабне російське вторгнення та непросту ситуацію в державі, жителі нашої громади хочуть займатися бізнесом, сплачувати податки, створювати нові робочі місця. А ми, як влада, в рамках наших повноважень повинні створити для цього комфортні умови", - зазначив Ігор Сапожко.

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За словами мера Броварів, у 2022 році одним з ключових завдань було не допустити закриття промислових підприємств громади.

Наші підприємства займаються виробництвом харчових продуктів, напоїв, одягу, текстилю, хімічної та фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів, колісної техніки. Більше третини з них до повномасштабного вторгнення працювали на зовнішні ринки. Російська агресія призвела до порушення торговельних зв’язків. Підприємства не могли відвантажувати продукцію, вчасно отримувати сировину, працівники виїжджали за кордон або в інші регіони України, декілька підприємств зазнали пошкоджень внаслідок ворожих атак. Восени до всіх цих проблем додалися блекаути. І я вдячний всім керівникам та власникам підприємств, які зуміли адоптуватися до нових умов, та відновили виробництво. Більше того, деякі з них облаштовують нові виробничі лінії та складські приміщення

- розповів Ігор Сапожко.

Мер Броварів додав, що влада громади максимально намагається стимулювати підприємницьку діяльність. Зокрема, з цією метою проводяться електронні торги з продажу права оренди земельних ділянок, передаються в оренду вільні комунальні приміщення. Окрім цього, міська рада активно залучає міжнародних партнерів, різноманітні профільні організації та фонди, які реалізовують у громаді проєкти з підтримки бізнес-діяльності.

Нагадаємо

Міський голова Броварів Ігор Сапожко розповів УНН, що за час воєнного стану в рамках реалізації 76 інвестиційних проєктів вдалося залучити понад 466 мільйонів гривень інвестицій та створити майже 600 нових робочих місць.   

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