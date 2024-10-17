Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

В Броварской общине Киевской области за период военного положения увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

В общем, в Броварской громаде в настоящее время зарегистрировано более 18 тысяч различных субъектов предпринимательской деятельности.

"И в 2022 и в 2023 годах в нашей громаде увеличивалось количество физических лиц-предпринимателей. Сейчас в нашей громаде их насчитывается более десяти тысяч. Также за прошлый год имеем рост количества микро и малых предприятий. В общем, почти 95% бизнеса в нашей громаде - это именно микропредпринимательство, которое охватывает различные сферы бизнес-деятельности: предоставление бытовых услуг, торговля, ресторанный и гостиничный бизнес, транспортные услуги, информационно-консультационного обслуживания, и многое другое.

Это означает, что, несмотря на полномасштабное российское вторжение и непростую ситуацию в государстве, жители нашей громады хотят заниматься бизнесом, платить налоги, создавать новые рабочие места. А мы, как власть, в рамках наших полномочий должны создать для этого комфортные условия", - отметил Игорь Сапожко.

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По словам мэра Броваров, в 2022 году одной из ключевых задач было не допустить закрытия промышленных предприятий громады.

Наши предприятия занимаются производством пищевых продуктов, напитков, одежды, текстиля, химической и фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, колесной техники. Более трети из них до полномасштабного вторжения работали на внешние рынки. Российская агрессия привела к нарушению торговых связей. Предприятия не могли отгружать продукцию, вовремя получать сырье, работники выезжали за границу или в другие регионы Украины, несколько предприятий получили повреждения в результате вражеских атак. Осенью ко всем этим проблемам добавились блэкауты. И я благодарен всем руководителям и владельцам предприятий, которые сумели адоптироваться к новым условиям, и восстановили производство. Более того, некоторые из них обустраивают новые производственные линии и складские помещения